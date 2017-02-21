Самовольное утепление наружной стены дома: законно или нет?

Вопрос о том, как сохранить тепло в собственном доме и уменьшить расходы на отопление, становится актуальнее с каждым годом. Неудивительно, что в связи с повышением цен на отопление для населения острота вопроса увеличивается, что подталкивает жителей многоэтажек выдумывать свои способы энергосбережения.

В последнее время, в нашем городе появилась тенденция самовольно утеплять внешние стены многоквартирных домов методом покрытия их материалом, похожим на что-то среднее между краской и штукатурной смесью, значится в пресс-релизе Департамента архитектуры и планирования Нарвской городской управы.

Естественно, в большинстве случаев это делается без необходимого на то разрешения и документации. Внешний вид дома с таким "утеплителем" вряд ли кому-то может понравиться: широкие светлые полосы на фасадах зданий сильно бросаются в глаза и портят облик города в целом.

Утеплять можно и даже нужно, но при этом очень важно соблюдать все необходимые технологии, а также получить соответствующее разрешение от Департамента Архитектуры и Планирования. После некачественно проведенных работ в домах начинаются проблемы: на стенах появляется плесень, возникают проблемы с вентиляцией. Материал неизвестного происхождения, самовольно намазанный на стены, согласован, разумеется, не будет.

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На сегодняшний день, в соответствии с нормами действующего законодательства, все изменения фасада здания должны согласовываться в установленном порядке. На основании Строительного кодекса (раздел 3, § 19), а также согласно требованиям, установленным Правилами благоустройства Нарвы, утверждёнными постановлением Нарвского Городского собрания( № 16 от 06.03.2008г.), собственник здания должен содержать в порядке фасад здания и все его элементы. Элементы фасада должны соответствовать требованиям, установленным строительным проектом.

Также, напоминаем, что наружная стена дома является общим имуществом сособственников многоквартирного дома, и вопросы, касающиеся, использования общего имущества решает собрание сособственников. Таким образом, если квартирное товарищество хочет произвести действие, которое повлечет за собой изменения фасада дома, будь то покраска, утепление, штукатурка, установка кондиционеров или других элементов, то ему следует провести общее собрание и принять решение. После чего заказать строительный проект на изменение фасадов здания и с проектом обратиться в Департамент архитектуры и Планирования за необходимым согласованием и получением разрешения на производство работ.

Время приема и консультаций специалистов Департамента Архитектуры и Планирования Нарвской горуправы в понедельник с 13.00 до 17.00 часов и в среду с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов.

В отношении собственников домов с осуществленным изменением фасадов здания без согласования будет начато административное производство.