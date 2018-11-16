Самоуправлениям Ида-Вирумаа хотят увеличить поступления с платы за природопользование

На заседании в четверг комиссия Рийгикогу по окружающей среде решила изменить Закон о платах за природопользование таким образом, чтобы самоуправления Ида-Вирумаа получали больше средств из поступлений с платы за природопользование, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
По словам председателя комиссии Райнера Вакра, решение является обоснованным. Необходимо учитывать факторы, касающиеся распределения платы за природопользование между самоуправлениями и государством. ”На сегодняшний день средства от платы за природопользование распределяются таким образом, что у местных самоуправлений нет стимула к развитию промышленности на своей территории и оказанию ей поддержки. Изменив распределение поступлений, мы создадим стимулы, которые повлияют как на экономическую, так и на социальную сферу”, — сказал Вакра. Он добавил, что поправки призваны увеличить долю средств от платы за природопользование, поступающих единицам местного самоуправления. Это коснется платы за право добычи сланца, платы за термическую обработку сланца и платы за устранение летучей золы и зольного остатка. Своим решением комиссия поддержала предложение Союза самоуправлений Ида-Вирумаа.
Вакра добавил, что комиссия также поддержала поправку о внесении дополнения в статью о защите окружающей среды. Согласно дополнению, для реализации программы по защите окружающей среды Министерство окружающей среды будет ежегодно выделять сумму, размер которой будет по меньшей мере соответствовать сумме, поступившей в государственный бюджет от платы за право на пользование водой в предыдущем году. ”Предложение было внесено для того, чтобы Центру инвестирования в окружающую среду и в дальнейшем поступали конкретные суммы на финансирование проектов по защите окружающей среды”, — отметил Вакра.
По итогам изменений будут перераспределены поступления с платы за природопользование. В дальнейшем определенная часть поступлений с платы за природопользование, установленная государственным бюджетом соответствующего года, будет переводиться Министерству окружающей среды. В настоящий момент поступления с платы за природопользование зачисляются в государственный бюджет, после чего в назначенном объеме перечисляются в Центр инвестирования в окружающую среду.
Второе чтение инициированного правительством проекта закона о внесении изменений в Закон о платах за природопользование и, в связи с этим, в другие законы (660 SE) состоится 21 ноября.