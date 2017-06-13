Самоуправления Ида-Вирумаа обсуждают, поднимать ли решительно зарплаты в детсадах

Зарплаты учителей детсадов в почти 100 небогатых самоуправлениях Эстонии могут существенно вырасти благодаря государственной поддержке, но чтобы ею воспользоваться, муниципалитетам нужно взять до трети расходов по повышению на себя.

Именно это обстоятельство не гарантирует того, что во всех детских садах Эстонии с 1 сентября 2017 года средний размер заработной платы педагогов будет составлять 80 процентов от минимальной зарплаты школьного учителя, с 1 января 2018 года — 85 процентов, а с 1 января 2019-го — 90 процентов (зарплаты детсадовских педагогов, обладающих магистерской степенью, тогда должны достичь 100 процентов от учительской ”минималки”) как предполагает программа.

8 июня эстонские самоуправления, которые могут воспользоваться поддержкой, получили письмо от министра образования ЭР Майлис Репс, в котором были уточнены условия, которые государство ставит перед самоуправлениями, рассчитывающими на помощь в повышении зарплат педагогов детсадов. Информация о том, что на эту цель будут выделены средства из государственного Фонда поддержки, появилась в апреле этого года, и уже состоялось несколько тематических обсуждений с участием представителей муниципалитетов, во многих из которых годами говорили о том, что без помощи государства подтянуть зарплаты детсадовских учителей до уровня окладов их школьных коллег просто нереально.

Теперь муниципалитетам предстоит решить, способны ли они взять на себя долгосрочные обязательства — подняв уже с 1 сентября этого года минимальную зарплату педагогов детсадов до 840 евро, поднимать ее в ближайшие пару лет.

Руководитель Отдела культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус сказала Delfi, что предложение министра образования — это прекрасная возможность, но воспользуется ли ей Нарва, пока говорить все-таки преждевременно.

”Этот вопрос активно обсуждается, а решение будет принимать городское собрание. С моей стороны было бы неправильно сейчас делать предположения, каким оно будет. Нужно учитывать, что это все-таки очень серьезный финансовый вопрос, касающийся не только той суммы, которую Нарва должна была бы выделить на повышение зарплат в этом году”.

Вице-мэр Силламяэ Эви Паасмяэ, также отозвалась о предложении министра в позитивном ключе и опять же сказала, что решение за горсобранием, внеочередное заседание которого пройдет 20 июня и будет посвящено данному вопросу. Эви Паамяэ отмечает, что педагоги детсадов, преподающие на эстонском языке, получают в Силламяэ доплату, в размере 20 процентов. ”Если оклады учителей детсадов будут повышены, то доплачивать 20 процентов городу будет трудно. Возможно, речь будет идти только 10 дополнительных процентах. Так или иначе, пока об этом говорить преждевременно”, — заключает госпожа Паасмяэ.

В то же время мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко не сомневается в том, что город присоединится к программе, горсобрание примет необходимые решения, и зарплаты кохтла-ярвеских педагогов детсадов будут расти в соответствии с планом государства.

По ее словам, рост зарплаты педагогов детсадов Кохтла-Ярве с 1 сентября составит 26 процентов — с 620 до 840 евро.

В Кохтла-Ярве действует 14 детсадов. На повышения зарплат с 1 сентября город может получить от государства 240 тысяч евро, обеспечив самофинансирование в объеме 70 тысяч евро.

Людмила Янченко между тем сетует на то, что педагогов школ по интересам программа уравнивания зарплат учителей не коснется, но все-таки надеется на то, что государство обратит, наконец, внимание и на них

Государственная бюджетная стратегия предусматривает, что в течение следующих четырех лет на повышение зарплат педагогов детсадов будет выделено 58,5 миллионов евро. В последние четыре месяца этого года на эти цели будет выделено дополнительно 2,5 миллиона евро.

”Мы должны уравнять слишком большую разницу в зарплатах педагогов, сейчас учителя детских садов получают от 472 до 1000 евро. Почти в половине местных самоуправлений их зарплата составляет менее 770 евро. В течение следующих трех лет более чем в половине местных самоуправлений зарплата педагогов детских садов поднимется примерно на 50 процентов”, — сказала министр образования Эстонии Майлис Репс.

Средства будут выделены из фонда поддержки. Принципы распределения средств из фонда поддержки устанавливаются соответствующим постановлением на основании Закона о государственном бюджете.