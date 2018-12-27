С завтрашнего дня разрешено выходить пешком на лед Нарвского водохранилища

Выход на лед пешком разрешен на протяжении 2,5 км вверх по течению от порта Кулгу на расстоянии до 300 м от эстонского берега, но не ближе чем на 50 м от временной контрольной линии. На льду запрещается подходить к истоку реки Нарва ближе чем на один километр. Данные о состоянии льда показывают, что в этом районе средняя толщина льда Нарвского водохранилища составляет до 20 см, что означает, что безопасно выходить на лед пешком, но вес транспортных средств лед пока еще не выдерживает. Перед выходом на лед следует ознакомиться с информацией о состоянии льда на странице Департамента полиции и погранохраны. Пограничники советуют рыбакам также регистрировать свой выход на лед и возвращение на берег.

„Хотя лед выдерживает вес человека, запрещено подходить к устьям рек и ручьев ближе чем на 200 метров", — сказал старший чиновник пограничной охраны Нарвского кордона, капитан полиции Пеэтер Тирман. „Регистрация своего выхода на лед пешком не является обязательной, но мы советуем это делать, так как в этом случае у пограничников есть информация о рыбаках, находящихся на озере, и если ухудшатся погодные условия, мы сможем связаться с рыбаками, чтобы проверить, все ли в порядке".