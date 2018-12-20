20.12.2018, 15:10

С января зарплата мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко вырастет до 4320 евро в месяц

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rus.delfi.ee
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VKG tehased Kohtla-Järvel
VKG tehased Kohtla-JärvelFoto: Tanel Meos

В следующем году глава администрации Кохтла-Ярве Людмила Янченко сохранит за собой третье место в рейтинге самых высокооплачиваемых мэров эстонских городов, но ее отставание от руководителя Тарту Урмаса Клааса сократится, сообщает rus.err.ee.

Сейчас Урмас Клаас зарабатывает 4500 евро, а Людмила Янченко — 4000 евро в месяц.

Среди мэров эстонских городов самый высокий оклад у столичного градоначальника Таави Ааса — 5288 евро в месяц.

В Кохла-Ярве с 1 января 2019 года вырастут зарплаты и у вице-мэров. Они станут получать ежемесячно вместо нынешних 3500 евро (7 минимальных зарплат) по 3780 евро.

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