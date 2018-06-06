06.06.2018, 15:23

С бесплатным уездным транспортом в Ида-Вирумаа не все ясно: окончательное решение еще предстоит принять


rus.delfi.ee
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С бесплатным уездным транспортом в Ида-Вирумаа не все ясно: окончательное решение еще предстоит принять
Roman Vikulov, Delfi

С 1 июля проезд на уездных автобусных линиях в Ида-Вирумаа станет бесплатным, так как на общем собрании Ида-Вируского центра общественного транспорта было решено принять соответствующее предложение государства. Многие нарвитяне уже успели обрадоваться этой новости, предвкушая бесплатные поездки на пляж Нарва-Йыэсуу в летнем сезоне. Однако, как выяснилось из разговора с представителями Центра общественного транспорта Ида-Вирумаа, окончательное решение по данному вопросу ещё только предстоит принять, сообщает "Виру Проспект".

Старший специалист Центра общественного транспорта Ида-Вирумаа Валентина Лунина прокомментировала ситуацию для читателей нашей газеты.

- Действительно, прошло собрание представителей Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа, организовавших наш Центр. На собрании было решено сделать предложение директору Департамента шоссейных дорог о введении бесплатного уездного транспорта. При голосовании три представителя проголосовали ”за”, двое — ”против”, а один воздержался. На сегодняшний день много у всех вопросов, как будет организована работа фирм-перевозчиков, но точных ответов пока нет, многое остаётся неясным. Как только решение о бесплатном проезде вступит в силу официально, оно будет доведено до сведения всех жителей уезда, — сказала она.

Вопросов много, ответов пока нет

Даже не вникая в детали, можно спрогнозировать немало вопросов, которые неизбежно возникают, когда мы начинаем вести разговор о бесплатном общественном транспорте в уезде.

Например, сумеют ли автобусы 31 маршрута, следующие в Нарва-Йыэсуу, вместить всех желающих в погожий летний день? Потребуется ли вводить дополнительные рейсы? Кто и как будет их оплачивать? Как в случае переполненых автобусов жители Нарва-Йыэсуу будут добираться до Нарвы?

Отдельную проблему могут составить дачники. Дачи находятся на территории Нарвы, поэтому платный проезд на ”дачных” рейсах сохранится и впредь, если же дачники пожелают воспользоваться бесплатным уездным транспортом для того, чтобы сэкономить, то это только усугубит обстановку.

ТОП

А ведь перевозчикам надо ещё закупить валидаторы, а людям — проездные карточки для бесплатного проезда… Если принять во внимание, что предложение местных самоуправлений только отправлено в Департамент шоссейных дорог и транспортный Центр ещё только ждёт официального документа от департамента, то пуск бесплатных автобусов уже в июле кажется несколько преждевременным. Словом, пока нам остаётся лишь ждать официального сообщения о принятых решениях.

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