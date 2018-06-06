С бесплатным уездным транспортом в Ида-Вирумаа не все ясно: окончательное решение еще предстоит принять

С 1 июля проезд на уездных автобусных линиях в Ида-Вирумаа станет бесплатным, так как на общем собрании Ида-Вируского центра общественного транспорта было решено принять соответствующее предложение государства. Многие нарвитяне уже успели обрадоваться этой новости, предвкушая бесплатные поездки на пляж Нарва-Йыэсуу в летнем сезоне. Однако, как выяснилось из разговора с представителями Центра общественного транспорта Ида-Вирумаа, окончательное решение по данному вопросу ещё только предстоит принять, сообщает "Виру Проспект".
Старший специалист Центра общественного транспорта Ида-Вирумаа Валентина Лунина прокомментировала ситуацию для читателей нашей газеты.
- Действительно, прошло собрание представителей Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа, организовавших наш Центр. На собрании было решено сделать предложение директору Департамента шоссейных дорог о введении бесплатного уездного транспорта. При голосовании три представителя проголосовали ”за”, двое — ”против”, а один воздержался. На сегодняшний день много у всех вопросов, как будет организована работа фирм-перевозчиков, но точных ответов пока нет, многое остаётся неясным. Как только решение о бесплатном проезде вступит в силу официально, оно будет доведено до сведения всех жителей уезда, — сказала она.
Вопросов много, ответов пока нет