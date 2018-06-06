С бесплатным уездным транспортом в Ида-Вирумаа не все ясно: окончательное решение еще предстоит принять

Даже не вникая в детали, можно спрогнозировать немало вопросов, которые неизбежно возникают, когда мы начинаем вести разговор о бесплатном общественном транспорте в уезде.

Например, сумеют ли автобусы 31 маршрута, следующие в Нарва-Йыэсуу, вместить всех желающих в погожий летний день? Потребуется ли вводить дополнительные рейсы? Кто и как будет их оплачивать? Как в случае переполненых автобусов жители Нарва-Йыэсуу будут добираться до Нарвы?

Отдельную проблему могут составить дачники. Дачи находятся на территории Нарвы, поэтому платный проезд на ”дачных” рейсах сохранится и впредь, если же дачники пожелают воспользоваться бесплатным уездным транспортом для того, чтобы сэкономить, то это только усугубит обстановку.

А ведь перевозчикам надо ещё закупить валидаторы, а людям — проездные карточки для бесплатного проезда… Если принять во внимание, что предложение местных самоуправлений только отправлено в Департамент шоссейных дорог и транспортный Центр ещё только ждёт официального документа от департамента, то пуск бесплатных автобусов уже в июле кажется несколько преждевременным. Словом, пока нам остаётся лишь ждать официального сообщения о принятых решениях.