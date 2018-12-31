С 31 декабря разрешено выходить на лед Нарвского водохранилища и на легких транспортных средствах

На таких легких транспортных средствах можно выходить на протяжении 2,5 км от порта Кулгу на расстояние до 600 метров от эстонского берега, при этом запрещается подходить ко временной контрольной линии ближе чем на 50 метров.

Выход на лед Чудского озера сейчас разрешен только пешком.