Рыбака оштрафовали на 400 евро за управление лодкой в нетрезвом виде

Пограничный патруль, проверив на Чудском озере мужчину, управлявшего моторной лодкой, установил у него степень опьянения в 0,84 промилле, сообщает rus.err.ee.

Нарушителя оштрафовали на 400 евро.

По закону, управление водным транспортом разрешается, если степень опьянения не превышает 0,5 промилле. Полиция настоятельно рекомендует соблюдать границу допустимого и указывает на то, что капитан ради собственной безопасности и безопасности своих друзей должен оставаться трезвым.