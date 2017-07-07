07.07.2017, 20:30

Рыбака оштрафовали на 400 евро за управление лодкой в нетрезвом виде

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rus.delfi.ee
EST
Рыбака оштрафовали на 400 евро за управление лодкой в нетрезвом виде
Иллюстративное фотоFoto: Andres Putting

Пограничный патруль, проверив на Чудском озере мужчину, управлявшего моторной лодкой, установил у него степень опьянения в 0,84 промилле, сообщает rus.err.ee.

Нарушителя оштрафовали на 400 евро.

По закону, управление водным транспортом разрешается, если степень опьянения не превышает 0,5 промилле. Полиция настоятельно рекомендует соблюдать границу допустимого и указывает на то, что капитан ради собственной безопасности и безопасности своих друзей должен оставаться трезвым.

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