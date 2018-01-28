Руководству Силламяэ планируют повысить зарплату

Городское собрание Силламяэ во вторник, 30 января, обсудит вопрос новых окладов руководителей города — планируется повысить зарплату мэра и председателя городского собрания может с нынешних 2245 до 2500 евро, сообщает rus.err.ee.

Также в проекте решения городского собрания говорится, что зарплата вице-мэров вырастет с 1915 до 2000 евро.

Размер компенсации члену городского управления, который не получает зарплаты, повысится с 310 до 400 евро.

Решение должно вступить в силу с 1 февраля. Увеличение зарплат руководству города было учтено при составлении городского бюджета.

Последний раз зарплата руководителям Силламяэ поднималась в ноябре 2013 года.