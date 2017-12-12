Руководству Кохтла-Ярве планируют повысить зарплату на 33% до 4000 евро

Городское собрание Кохтла-Ярве 20 декабря будет обсуждать вопрос новых окладов руководителей города. Зарплата мэра и председателя городского собрания может вырасти с нынешних 3000 до 4000 евро, передает rus.err.ee.

В проекте решения городского собрания говорится о том, что с нового года зарплата мэра Людмилы Янченко и председателя городского собрания Рийны Ивановой будет равна восьми минимальным зарплатам. Поскольку с нового года уровень "минималки" повысится до 500 евро, зарплата руководителей Кохтла-Ярве вырастет до 4000 евро. Сейчас она равна 3000 евро.

Кроме этого, для них предусмотрена компенсация за использование личного автомобиля в размере до 335 евро в месяц и использование мобильного телефона без лимита.