Руководителям горсобрания Нарва-Йыэсуу хотят снизить зарплаты



Согласно предложению, которое внес бывший зампред горсобрания Хейки Лутс, зарплату главе представительного органа следует снизить с 2000 до 1700 евро в месяц, а оклад заместителя уменьшить с 700 до 400 евро.

"После объединения Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара в одно самуоправление у нас выросли управленческие расходы, которые, считаю, следует снизить. Если раньше у председателя горсобрания было два заместителя, одним из которых являлся я, то теперь зампред остался только один. Определенная экономия уже есть, но эти расходы могли бы быть еще меньше. Я работал в этой структуре и знаю, что большой нагрузки там нет", — объяснил свою инициативу корреспонденту портала rus.err.ee Хейки Лутс.

По словам Лутса, он не знает, пройдет ли его предложение в горсобрании.

"Не могу сказать. Как депутат я имею право такое предложение сделать, но как решат остальные члены горсобрания — этого я не знаю", — добавил Лутс.