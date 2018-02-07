Руководители Нарвы и Ивангорода поздравили двух первых ивангородских новорожденных 2018 года

6 февраля председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов, мэр Нарвы Тармо Таммисте, глава муниципального образования ”Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области” Виктор Карпенко и глава администрации Ивангорода Константин Платонов вручили подарки родителям первых двух новорожденных 2018 года города Ивангорода.

Обе девочки родились 9 января и поэтому было принято решение поздравить обе семьи с радостным событием, сообщает пресс-представитель Нарвского городского собрания.

В семье Максима и Любови Седовой родилась девочка София, которая стала третьей дочкой в семье. Семья получила в подарок от Нарвы музыкальный мобиль, теплый конверт для прогулок и ванночку с принадлежностями для купания.

Девочка Руслана родилась в семье Сергея и Марии Ильчик. Молодым родителям подарили манеж, стульчик для кормления и ходунки.

Подарками для первых новорожденных Нарвы и Ивангорода представители власти обмениваются накануне новогодних праздников. Родителей первой новорожденной нарвитянки Анастасии, появившейся на свет 1 января, власти Ивангорода и Нарвы поздравили 22 января.