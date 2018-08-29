29.08.2018, 07:21

Руководителем театрального центра Vaba Lava в Нарве выбрали Анжелику Штыкалов

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rus.delfi.ee
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Руководителем театрального центра Vaba Lava в Нарве выбрали Анжелику Штыкалов
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Как сообщает портал rus.err.ee, на открытии Vaba Lava в Нарве в декабре максимально покажут возможности сценической площадки.

На открытии Vaba Lava в Нарве в декабре максимально покажут возможности сценической площадки. А новому руководителю предстоит набрать команду, составить календарь представлений и перейти на самообеспечение.

В административном здании бывшего завода "Балтиец" полным ходом идет работа по строительству театрального центра Vaba Lava. Открытие намечено на первое декабря.

"Программу открытия, церемония которого будет проходить 10 дней, составляют в Таллинне. Задача не только показать зрителям разные спектакли, но и продемонстрировать постановщикам и продюсерам возможности сценической площадки. Программа еще не составлена, но в ней хотят принять участие, например, кукольный театр и цирк", — сказала руководитель Vaba Lava в Нарве Анжелика Штыкалов.

По ее словам, важно сделать это место популярным среди местных жителей и гостей города. "В Таллинне есть кураторы, которые составляют программу. В Нарве тоже будут кураторы, но пока их нет. Сейчас я одна, но в команду смогу набрать трех человек".

О частоте представлений новый руководитель Vaba Lava сказала, что чем больше их будет, тем плотнее — календарь. Однако все зависит от интереса публики. "Работать на пустой зал не имеет смысла, поэтому необходимо сделать это место популярным. На первых порах необходимо показать сценическую площадку всем желающим, выслушать их мнение. Посмотреть, что подходит для нас, что не подходит. Найти спонсоров и арендаторов, чтобы можно было перейти на самообеспечение (сейчас все обеспечивает таллиннская Vaba Lava и Министерство культуры). Очень важно наладить творческие связи с Россией. Будем привлекать их деятелей культуры делать свои постановки в Нарве, проводить выставки и концерты".

Как ранее сообщалось, на сцене Vaba Lava в Нарве планирует свои постановки и Русский театр Эстонии.

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