Руководителем театрального центра Vaba Lava в Нарве выбрали Анжелику Штыкалов

На открытии Vaba Lava в Нарве в декабре максимально покажут возможности сценической площадки. А новому руководителю предстоит набрать команду, составить календарь представлений и перейти на самообеспечение.

В административном здании бывшего завода "Балтиец" полным ходом идет работа по строительству театрального центра Vaba Lava. Открытие намечено на первое декабря.

"Программу открытия, церемония которого будет проходить 10 дней, составляют в Таллинне. Задача не только показать зрителям разные спектакли, но и продемонстрировать постановщикам и продюсерам возможности сценической площадки. Программа еще не составлена, но в ней хотят принять участие, например, кукольный театр и цирк", — сказала руководитель Vaba Lava в Нарве Анжелика Штыкалов.

По ее словам, важно сделать это место популярным среди местных жителей и гостей города. "В Таллинне есть кураторы, которые составляют программу. В Нарве тоже будут кураторы, но пока их нет. Сейчас я одна, но в команду смогу набрать трех человек".