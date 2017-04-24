Руководитель Союза хуторян Ида-Вирумаа: были условия и хуже, но Эстония без продовольствия не оставалась

Весна в апреле ”осчастливила” сельских тружеников снегопадами и даже градом. Жители городов задают вопрос: а будет ли урожай, не останется ли уезд без продовольствия? Возле офиса Ида-Вируского Союза хуторян установлен необычный памятник…ложке. Пригодится ли этот символ благосостояния в этом году жителям региона? Или впору переходить на китайские палочки?

Арво Аллер — исполнительный директор Союза хуторян Ида-Вирумаа, советник Ида-Вируского уездного управления по сельскому хозяйству так ответил на этот вопрос: ”Бывали климатические условия и похуже, но без продуктов в Эстонии еще никто не оставался”.

Спасибо, что ”главный хуторянин” уезда успокоил и посоветовал не паниковать. Однако: колхозы и совхозы приказали долго жить, паевые товариществ — тоже. Например, бывший пригородный совхоз ”Кохтла-Ярве”, ставший при новой Эстонии Паевым товариществом ”Ярве”, канул в небытие. Активы распроданы частникам, скотину с двух ферм продали полякам. Хутор сегодня в Эстонии — центр производства сельхозпродукции.

- Господин Аллер, некоторые городские дети до сих пор уверены, что булки растут на деревьях. А в слово ”хутор” вкладывается… ну, не совсем объективный смысл. Такой, знаете ли, маленький домик в лесу, вокруг которого разбит огородик. Так, что такое — хутор?

- Это предприятие, которое можно отнести к сфере частного предпринимательства в аграрном секторе. Во все времена он был наделен таким смыслом: небольшое сельхозпредприятие, образованное хозяином, с целью прокормить себя и свою семью. Также одна из задач хуторского хозяйства — приучить детей к сельскохозяйственному труду, чтобы они сызмальства знали, с какой стороны подойти к корове, чтобы подоить ее, как растят хлеб, получают зерно.

Сегодня хутор не только кормит его владельца, но и дает работу людям, которые трудятся в хозяйстве наравне с владельцем, обеспечивает сельхозпродукцией жителей окрестных самоуправлений, сырьем — местные предприятия пищевой промышленности.

- Вы определили хутор, как частное предприятие. Хуторянин — частный предприниматель. Эстонское государстве провозгласило в качестве приоритета в экономике развитие частного предпринимательство. А как оно оказывает поддержку частному предпринимателю — хуторянину?

- Хуторянину государство помогает через Евросоюз, который оказывает самую большую поддержку. Государство дает дотации — дополнительно 10 — 20 процентов из бюджета, чтобы евросоюзные деньги пришли к хуторянам.

- Понятно, что вы — не Господь Бог, и сказать, ударят завтра заморозки или нет, вы знать не можете. Но, если все вымерзнет, или, как это уже свершилось, все потравят гуси? Может ли хуторянин рассчитывать на какую-то компенсацию со стороны Евросоюза или государства?

- Убытки может компенсировать только лишь государство из своего бюджета. Евросоюз же их никак не компенсирует. Это все идет только через внутренний договор с государством.

- Жители города не могут понять: кругом хутора, а в магазинах и на рынке ”восковые” овощи и фрукты из стран ЕС. Где продукция некогда знаменитого эстонского сельского хозяйства?

- Эстония не в состоянии обеспечить свой рынок собственными овощами и фруктами.

- Однако поговаривают, что такое положение ЕС создает искусственно, чтобы сбывать здесь свою продукцию?

- Нет. Однако приведу пример: вот у нас в продаже польские яблоки. Но в Польше государство поддерживает своего производителя, если он отправляет свои яблоки на экспорт. Наше государство не дает ни одного цента, чтобы поддержать экспорт и дать возможность конкурировать. ЕС должен поддерживать всех одинаково, но каждое государство поддерживает своего производителя по-своему. Эстония не дает из своего бюджета ни одного цента.

- Вы можете привести хоть один пример того, что в регионе есть большой, развитый хутор, и чтобы государство в лице Министерства сельского хозяйства заботилось о нем, как-то поддерживало?

… Арво Аллер тяжело вздохнул и после продолжительно раздумья ответил.

- Пожалуй, такой пример привести не смогу. Каждый хуторянин должен сам заботиться о себе. Если инвестируешь в землю, получаешь какой-то процент поддержки. Каждый хуторянин должен использовать эти ресурсы, чтобы поднять производительность. Конкретный же пример привести не могу.

- Вот представьте себе, что министром сельского хозяйства Эстонии стал Арво Аллер. Что бы вы изменили, чтобы улучшить положение отрасли?

- Это трудный вопрос. Из ЕС я бы, конечно, выходить не стал, но добивался равной поддержки для всех хуторян.