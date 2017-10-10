Руководитель нарвского технопарка ”Интек Накро”: из-за отсутствия тепла до 300 работников заболели

Действующие в нарвском технопарке ”Интек Накро” предприятия оказались в очень сложной ситуации, когда с наступлением холодов температура понизилась и в рабочих цехах — подача теплоэнергии до сегодняшнего дня фирмой Narva Soojusvõrk не производилась.

По оценке Александра Брокка, директора завода хромовых кож AS Nakro и руководителя промпарка, до 300 работников различных предприятий, действующих на территории ”Интек Накро”, выбыли из производственного процесса по причине болезни.

”Прежде всего, холод в помещениях ударил по швейным предприятиям и производству электроники, так как люди привыкли работать там в легкой одежде, а при 14-15 градусах тепла начинают заболевать”, — рассказывает Брокк.

Например, в пошивочном цеху производителя мягкой мебели Bellus работает всего 18 человек, но из-за болезни половина сейчас отсутствует.

”Кожзавод получает около 10 процентов от всей поставляюшейся нам теплоэнергии, то есть отсутствие тепла — это удар, прежде всего, по фирмам, пришедшим в Нарву развивать производство, в том числе из-за границы. Для тех же финнов, шведов происходящее, в том числе перспектива роста теплотарифа на 26 процентов, это полный шок”, — говорит Брокк.

По его словам, неподключение тепла в начале нового отопительного сезона — это способ давления на клиента со стороны монополиста, сетевого предприятия AS Narva Soojusvõrk, поставляющего произведенное на Балтийской станции тепло нарвским потребителям.

Брокк информирует, что в свое время кожзавод и технопарк получали для отопления горячий пар, производящийся на электростанции, прежде всего, для Кренгольмской мануфактуры, но после банкротства текстильного гиганта, технопарку пришлось искать иной способ решения вопроса отопления.

Roman Vikulov, Delfi

Брокк рассказывает, что было решено инвестировать средства в строительство собственной теплотрассы, длиной 1.6 км, соединяющей технопарк с производителем тепла, Балтийской станцией. На строительство трассы было потрачено 576 тысяч евро (30 процентов предоставил EAS).

Договор о теплоснабжении на три года был заключен с сетевым предприятием AS Narva Soojusvõrk, которое сделало клиенту скидку с учетом того, что тот снабжается теплом с помощью собственных труб, сам же их обслуживая.

Весной 2017-го срок действия договора истек и встал вопрос о заключении cледующего. Новое руководство Narva Soojusvõrk не согласилось сохранить для промпарка и кожзавода скидку, потребовав платить полную, предельную цену на тепло, согласованную Департаментом конкуренции и составляющую на данный момент 35,33 евро за MWh. То есть таким образом решило повысить расценки на 26 процентов, с 29 евро и 95 центов за MWh.

Александр Брокк перспективу такого повышения счел произволом монополиста, а неподключение тепла — прямым давлением на клиента.

Брокк отмечает, что напряжение в коллективах предприятий, работающих в технопарке, достигло очень высокой степени.

В этот понедельник ситуация получила политическую окраску. В фоейе проходной на территорию промпарка на стенде объявлений появились плакатики, на эстонском и русском языках, обвиняющие Центристскую партию в отсутствии тепла. Вероятно, оставшийся неизвестным автор хотел указать на то, что входящая в государственную коалицию Центристская партия несет ответственность за то, что AS Narva Soojusvõrk, предприятие государственного концерна Eesti Energia, не обеспечивает нарвитян теплом на рабочем месте.

Roman Vikulov, Delfi

”Может, этот кризис спланирован и у него какие-то политические цели? Может, это провокация?” — задается вопросами Александр Брокк.

Брокк отмечает, что в Департаменте конкуренции ему посоветовали рассмотреть вопрос покупки тепла непосредственно у производителя, без посредничества Narva Soojusvõrk. Другим альтернативным вариантом решения вопроса, с его точки зрения, является предоставление предприятию Narva Soojusvõrk теплотрассы в аренду, за 30 тысяч евро в год, которые компенсировали бы рост тарифа на тепло до предельно разрешенного уровня.

10 октября, уже после того как Delfi отправил запросы, касающиеся проблемной ситуации в Департамент конкуренции и в Narva Soojusvõrk, руководство сетевого предприятия приняло решение возобновить снабжение теплом промпарка.

Комментарий AS Narva Soojusvõrk

Для всех клиентов Narva Soojusvõrk должны действовать одинаковые условия, в том числе единая цена на тепловую энергию, которую устанавливает Департамент конкуренции, — подчеркивает Павел Рушелюк, председатель павления Narva Soojusvõrk. С 1 июля 2017 года предприятие Narva Soojusvõrk продает конечному потребителю тепловую энергию по наименьшей в Эстонии цене — 35,33 евро/МВтч (без налога с оборота).

В связи с окончанием срока действия договора продажи тепловой энергии между AS Narva Soojusvõrk и OÜ Nakro 01.06.2017 начаты переговоры о заключении нового договора, которые продолжаются и сейчас. В процессе переговоров Narva Soojusvõrk основывается на необходимости соблюдения принципа объективности, прозрачности и равноправия в осуществлении своей деятельности и на необходимости избегания предпочтений в ущерб другим потребителям, что было бы нарушением закона. Что касается своей теплотрассы, то Nakro OÜ — не единственный клиент, имеющий свой участок теплотрассы. Для всех клиентов Narva Soojusvõrk, в том числе для тех, у кого есть свой участок теплотрассы, действует одинаковая цена на тепловую энергию, которая является самой низкой в Эстонии. На сегодняшний день, несмотря на то, что договор, по-прежнему, не заключен, теплоснабжение клиента возобновлено.

Комментарий Департамента конкуренции

В ответ на вопросы Delfi Департамент конкуренции сообщил, что 3 октября была зарегистрирована и принята в производство жалоба Nakro OÜ. 9 октября в департамент пожаловалось также MTÜ Tööstuspark Intec–Nakro (промпарк). На данный момент выясняются обстоятельства.

По информации департамента, свою точку зрения представил также Narva Soojusvõrk, из которой следует, что стороны понимают причины проблемы, связанной с теплоснабжением, по-разному. В данный момент Департамент конкуренции ожидает от Nakro OÜ дополнительную информацию и по ее получении продолжит разбирательство в конструктивном ключе.

”Решением от 5 июля 2017 года Департамент конкуренции согласовал предельную цену тепла для нарвского сетевого района в размере 35,33 евро за MWh. Сетевой предприниматель имеет право продавать тепло по цене ниже предельной, но должен применять ее для всех потребителей на едином основании, — отмечает Кюлли Хааб, заместитель генерального директора Департамента конкуренции. — Это означает, что если тариф понизят для Nakro OÜ, то по такой же цене нужно продавать тепло всем потребителям Нарвы. В случае, если выясняются независящие от сетевого предприятия обстоятельства (например, когда при понижении цены на топливо снижается цена тепла, закупаемого сетевым предприятиям у производителя), которые позволяют продавать тепло потребителю на 5 процентов дешевле по сравнению с согласованной Департаментом конкуренции предельной ценой на тепло, то сетевому предприятию нужно ходатайствовать о согласовании новой предельной цены на тепло”.

В Департаменте конкуренции обращают внимание на то, что в данном случае они имеют дело со спорным вопросом, касающимся договорных отношений между сетевым предприятием и потребителем, который в общих случаях подлежат решению в гражданском суде. Департамент конкуренции оценивает в ходе производящегося производства, отвечает ли деятельность сетевого предприятия, являющегося монополистом, требованиям закона. Исходя из этого департамент принимает решение о необходимости дальнейших действий в рамках надзора.