Руководитель йыхвиского предприятия Audes: необходимо пропагандировать провинциальный образ жизни

Но я твердо убежден, что жизнь человека, измеряющего свою жизнь деньгами, скучна и неинтересна. Как мы выживали? Было такое слово ”бартер” — когда в начале 90-х случилась гиперинфляция, мы были вынуждены использовать любые возможности, чтобы сбыть нашу продукцию и хоть как-то заплатить своим работникам. Спасибо людям, оставшимся на заводе и работающих по нескольку месяцев без заработной платы в виде живых денег.

Что мы делали? Ну, например, меняли машину акустики на машину курицы — раздавали в качестве зарплаты своим работникам куриное мясо. У некоторых работников до сих пор остались дома запасы чистящего порошка ”Пемолюкс”, на который мы выменивали свою аппаратуру, а потом раздавали его работникам, которые шли к магазинам и на углах им торговали. Благодаря этому мы и пережили сложные времена. Хотя, конечно, сдать все на металлолом было бы проще. Но это не наш путь.

Все стало выравниваться тогда, когда мы перешли на эстонскую крону. Но к этому моменту возникла другая проблема — все рынки сбыта (в бывшие советские республики) были потеряны, и пришлось поворачиваться на сто восемьдесят градусов — в сторону Европы. Сначала — Финляндия, куда буквально за бесценок продавали свою продукцию.

- Вы говорите, вам до сих пор пишут люди, которые в прошлом веке приобрели колонки от PunaneRET…

- А что еще с тех времен могло остаться у людей? Только старые советские холодильники и вот эти колонки — вся остальная техника не предназначена для многодесятилетней эксплуатации. Сейчас ведь как? Человек купил телевизор, получив на него два года гарантии, через три года этот телевизор сломался, и вся система не подразумевает ремонт этой техники. Поэтому вы должны отвезти ваш телевизор в пункт утилизации, прийти в магазин и купить новый. ”Нам некогда ждать — нам нужны ваши деньги” — таков девиз современных производителей-продавцов.

- В случае с вашей продукцией не так?

Наши колонки практически не ломаются. У нас очень консервативный бизнес. Как изменяется наш слух? Никак. Как мы слышим сейчас, там и будем слышать через двадцать лет. Т.е. если вас устраивает звук, то вас он будет устраивать и через 20 лет. Купив нашу аппаратуру, вы получаете пожизненную гарантию качества.

Я человек старой закалки, для меня морально неприемлемо переводить ресурс на мусор. Поэтому, если мы получили ресурсы, то продукцию из них надо сделать так, чтобы она оставалась интересной не только первому покупателю, а нескольким после. Единственная ”поломка” — поцарапанный корпус, но его вполне можно отремонтировать.

- Наш слух, конечно, не меняется (если только в процессе старения ухудшается). И технологии производства аудиотехники высокого качества тоже весьма консервативны. Но зато меняется производство самих звукозаписей и привычка потреблять музыкальный контент. У вас есть какие-то мысли по этому поводу?

- Я скажу так: многочисленные исследования показывают связь привычки слушать музыку в наушниках со снижением слуха даже у молодых людей. Однако об этом не принято, я бы даже сказал, не выгодно говорить, потому что если такая информация станет доступной широкой общественности, и из-за этого люди перестанут что-то покупать, то это не впишется в нынешнюю реальность, при которой современный человек — это ”человек-потребитель”.

Все что отвлекает его от потребления, должно быть убрано, ничто не должно мешать потреблению, иначе как заставить человека тратить свои деньги на что-то, что необходимо продать? Так вот, про слух. Что касается наушников, динамика снижения слуха у молодежи в зависимости от времени, проведенного в тесном общении с наушниками, не может не настораживать.

Постараюсь объяснить просто и коротко — наш слух устроен весьма сложно. Первый акустический фильтр — наше внешнее ухо, затем звук идет дальше — во внутреннее ухо, и там часть излишнего давления смягчается до уровня, который приемлем нашему организму.

Таким образом, звук приходит к барабанной перепонке уже в ”правильной кондиции”, рассчитанный на здоровое восприятие человеческим организмом. Поэтому когда мы берем наушник и заталкиваем его глубоко в ухо, то мы располагаем источник звука непосредственно перед барабанной перегородкой. И организм не понимает, что происходит, он не приготовлен к такому варварскому воздействию на наши органы слуха. Вследствие этого, через пять лет падение слуха молодежи оценивается на уровне 30% .

Думаю, что молодежь должна знать, что затыкая уши наушниками, обеспечивает себе глухую старость. Но кто об этом думает? Потреблять нужно здесь и сейчас — кайф должен быть немедленным. Из этого формируется привычка потребления некачественной музыки, некачественного звука. К тому же, когда музыку перевели в цифровой вид, то убрали кучу нюансов, гармоник и обертонов, что также, увы, сказалось на общей культуре восприятия.