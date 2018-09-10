10.09.2018, 19:05

Руководитель Йыхвиского отделения полиции покидает занимаемую должность: он выплатил премию коллегам

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Руководитель Йыхвиского отделения полиции покидает занимаемую должность: он выплатил премию коллегам
Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Калле Куузик покидает занимаемую должность и продолжит службу в бюро погранохраны. До тех пор, пока не будет выбран новый руководитель отделения, исполнять обязанности руководителя будет глава Раквереского отделения полиции Тармо Таммисте, который пока будет руководить двумя отделениями полиции.

Внутренний контроль Департамента полиции и погранохраны обнаружил, что по результатам работы за полгода руководителю группы по ведению делопроизводства Йыхвиского отделения полиции была назначена премия.

Часть наличных денег была передана коллегам, которым нельзя было выплатить премию из-за их несоответствия критериям, по которым выплачивается эта премия. Одним из критериев является соответствие служащих языковым требованиям.

„Такая договоренность была заключена, чтобы уклониться от условий премирования. Это неэтично, такое поведение неприемлемо. Руководитель Йыхвиского отделения полиции понял свою ответственность и решил перейти на другую должность, которая не является руководящей", — сказал руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп.

Для выяснения всех обстоятельств выплаты премии из рук в руки, бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны началo дисциплинарное делопроизводство.

На должность руководителя Йыхвиского отделения полиции будет объявлен открытый конкурс.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Кровь или соевый соус? Во время судебного процесса "водителя с битой" показывали реальные фильмы ужаса

10.09.2018
Ласнамяэский "водитель с битой" Урмас Эйнрооз обвиняется в изнасиловании, пытках и убийстве сожительницы. Обвиняемый снимал весь процесс на камеру, и на заседании показали эти реальные фильмы ужаса.
Подробнее


В Йыхви истребители сильно напугали детей в детском саду

10.09.2018
“В прошлую пятницу мне позвонили из детского сада и сказали, что нужно срочно забирать ребёнка. Причина тому — военные учения, а именно полет истребителей непосредственно над Йыхви”, — написала нам читательница.
Подробнее

ФОТО DELFI: Эдгар Сависаар планирует превратить свой дом в Кейла-Йоа в бутик-отель

10.09.2018
Бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар, обвиняемый в коррупции, на прошлой неделе рассказал финскому изданию Iltaleht, что собирается превратить свой дом в Кейла-Йоа в маленький отель.
Подробнее


-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €

РПЦ пообещала "крайне жесткий" ответ на действия Константинополя по Украине

10.09.2018
Русская православная церковь уже готовит ответ на действия Константинопольского патриархата в отношении Украины. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в программе "Воскресный вечер" на канале "Россия 1".
Подробнее

СТУДИЯ DELFI | ”Перезагрузка” в среде соотечественников в Эстонии: „Мы хотим быть понятыми и чтобы нас понимали!”

10.09.2018
Этим летом в руководстве Координационного совета российских соотечественников Эстонии произошли изменения. Мы пригласили новых руководителей КСРСЭ в студию Дельфи, чтобы побеседовать о том, чем живет сообщество соотечественников сегодня и обсудить планы этой организации на будущее.

На вопросы Дмитрия Кукушкина отвечали председатель КСРСЭ Владимир Чуйкин и заместитель председателя по вопросам культуры Владимир Барсегян.
Подробнее

Имеющая за плечами запрет на работу в Финляндии семейный врач продолжает принимать пациентов в Таллинне. Как такое возможно?

10.09.2018
В июне Eesti Päevaleht писал о врачах, которые продолжают обслуживать пациентов в Эстонии, имея за плечами запрет на работу в Финляндии. Одним из тех врачей была Виктория Проневич, работающая в нескольких местах и до сих пор имеющая множество пациентов.
Подробнее


ГАЛЕРЕЯ| Шикарные бегуньи: подборка красивых девушек с Таллиннского марафона

10.09.2018
На минувших выходных прошел Таллиннский марафон. Более 23 000 бегунов из 60 стран приняли участие в забегах на разные дистанции. Мы сделали подборку фотографий с шикарными девушками, которые доказывают, что быть красивой во время занятия спортом - возможно! Смотрите галерею Delfi.
Подробнее