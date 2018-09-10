Руководитель Йыхвиского отделения полиции покидает занимаемую должность из-за проблем с выплатой премий

Внутренний контроль Департамента полиции и погранохраны обнаружил, что по результатам работы за полгода руководителю группы по ведению делопроизводства Йыхвиского отделения полиции была назначена премия.

Часть наличных денег была передана коллегам, которым нельзя было выплатить премию из-за их несоответствия критериям, по которым выплачивается эта премия. Одним из критериев является соответствие служащих языковым требованиям.

„Такая договоренность была заключена, чтобы уклониться от условий премирования. Это неэтично, такое поведение неприемлемо. Руководитель Йыхвиского отделения полиции понял свою ответственность и решил перейти на другую должность, которая не является руководящей", — сказал руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп.

Для выяснения всех обстоятельств выплаты премии из рук в руки, бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны началo дисциплинарное делопроизводство.

На должность руководителя Йыхвиского отделения полиции будет объявлен открытый конкурс.