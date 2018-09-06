06.09.2018, 12:10

Руководитель Eesti Energia объяснил, когда Балтийскую электростанцию ждет закрытие

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Роман Викулов
Роман Викулов
 
EST 2
Eesti Energia tütarfrima ostab Nelja Energia.
Eesti Energia tütarfrima ostab Nelja Energia.Foto: Ilmar Saabas

Вчера состоялось официальное открытие электростанции ”Аувере”, вырабатывающей электричество с 2016 года. Пользуясь случаем, Delfi спросил у председателя правления государственного концерна Eesti Energia Хандо Суттера, что ждет старейшую нарвскую сланцевую электростанцию, Балтийскую, этим летом не работавшую два месяца.

Ее двухмесячную остановку, Балтийскую станцию запустили только на прошлой неделе, некоторые несведущие люди, получающие зачастую искаженную информацию от третьих лиц, трактовали как признак приближающегося полного и окончательного закрытия станции. Хандо Суттер говорит, что эти слухи о скором закрытии не имеют никакого отношения к реальности.

”На Балтийской станции работает один из самых современных наших энергоблоков, там же стоят новые бойлеры, а теплоснабжение города обеспечивается именно этой станцией, поэтому она будет работать и дальше, как минимум до 2030 года, — сказал Суттер. — Остановка на два месяца была запланирована заранее и была связана с капитальным ремонтом. Следующим летом такого уже не будет”.

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- Но там же один самый современный блок, а есть еще старый, 12-й. Когда его закроют?

- Это произойдет примерно через год.

Руководитель концерна подчеркивает, что газовая котельная на территории Балтийской электростанции, с помощью которой можно отапливать всю Нарву, играет и будет играть дальше вспомогательную роль.

”Например, этим летом во время капитального ремонта станции Нарва получала тепло именно с этой котельной”, = обращает внимание Суттер.

По словам Суттера, в следующем году будет обсуждаться вопрос строительства еще одного завода по производству сланцевого масла. Строить сланцевые электростанции концерн больше не планирует. Станция ”Аувере” будет последней в этом смысле.

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