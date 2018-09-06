Руководитель Eesti Energia объяснил, когда Балтийскую электростанцию ждет закрытие

Ее двухмесячную остановку, Балтийскую станцию запустили только на прошлой неделе, некоторые несведущие люди, получающие зачастую искаженную информацию от третьих лиц, трактовали как признак приближающегося полного и окончательного закрытия станции. Хандо Суттер говорит, что эти слухи о скором закрытии не имеют никакого отношения к реальности.

”На Балтийской станции работает один из самых современных наших энергоблоков, там же стоят новые бойлеры, а теплоснабжение города обеспечивается именно этой станцией, поэтому она будет работать и дальше, как минимум до 2030 года, — сказал Суттер. — Остановка на два месяца была запланирована заранее и была связана с капитальным ремонтом. Следующим летом такого уже не будет”.

- Но там же один самый современный блок, а есть еще старый, 12-й. Когда его закроют?

- Это произойдет примерно через год.

Руководитель концерна подчеркивает, что газовая котельная на территории Балтийской электростанции, с помощью которой можно отапливать всю Нарву, играет и будет играть дальше вспомогательную роль.

”Например, этим летом во время капитального ремонта станции Нарва получала тепло именно с этой котельной”, = обращает внимание Суттер.