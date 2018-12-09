Рост цены на вывоз мусора в Кохтла-Ярве: суд отклонил ходатайство товариществ

50 квартирных товариществ Кохтла-Ярве обратились в суд после того, как город одобрил ходатайство занимающегося вывозом отходов ТОО ”Ekovir” о повышении цены. Представляющий товарищества Янек Пахка подал наряду с жалобой ходатайство о первичной правовой защите.

По мнению административного суда, спор о том, согласуется ли с правовыми нормами, регулирующими гостендеры, изменение заключенного между городом Кохтла-Ярве и ”Ekovir” договора, хоть и является публично-правовым, однако у ходатайствующих нет права оспорить изменение данного договора; в административный суд можно обращаться только для защиты своих прав, и если товарищества находят, что ”Ekovir” предъявляет к ним противоправные требования, то им нужно обратиться в гражданском порядке в уездный суд.

Но даже если бы административный суд был компетентен решать этот вопрос, он не смог бы применить первоначальную правовую защиту, поскольку товарищества, по утверждению суда, не оспаривали изменение договора в комиссии по спорам о гостендерах. Однако относительно самой жалобы административный суд точки зрения еще не принял.

Напомним, 11 сентября Кохтла-Ярвеское горуправление удовлетворило ходатайство ТОО ”Ekovir” о повышении цены, а это значит, что с 1 ноября цена на вывоз отходов в городе повысилась на 82,1 процента..