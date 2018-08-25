25.08.2018, 20:08

Россиянин, переехавший в Эстонию: здесь очень сильны неформальные связи

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Россиянин, переехавший в Эстонию: здесь очень сильны неформальные связи
Svetlana Zaitseva, Viru Prospekt

Как свидетельствует официальная статистика, подавляющее большинство иностранцев, которые приезжают в Эстонию с желанием получить здесь постоянный вид на жительство, делают это по семейным обстоятельствам. Два года назад переехавший из Подмосковья в Кохтла-Ярве россиянин Игорь Каунов как раз из их числа. Причем, прибыл он в Эстонию не один, а с дочерью-подростком от первого брака, пишет "Виру Проспект".

Готовность к перемене мест

Вообще-то, Игорь из тех людей, у кого готовность к перемене мест, можно сказать, заложена с детства. Родился в далеком северном Норильске и до десятого класса жил там с родителями, высшее образование начал получать в Ярославском филиале Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, а затем переехал в Москву и уже там через несколько лет заканчивал аспирантуру Российского государственного аграрного университета.

Еще будучи девятнадцатилетним студентом, Игорь полгода прожил и проработал в Польше — в семье фермера, постигая на практике азы агрономии и зоотехники. Несколько лет провел в Чехии, имея, кстати сказать, временный вид на жительство в этой стране, но параллельно почти пятнадцать лет работал в Москве, в туристическом бизнесе, и жил в часе езды на электричке от столицы, построив дом в поселке городского типа.

Если бы не эта встреча

Однажды на туристической ярмарке в Москве Игорь встретил прелестную молодую женщину Екатерину из эстонского города Кохтла-Ярве. Завязались отношения. Игорь стал наезжать в Эстонию. Через некоторое время после знакомства Игорь и Екатерина решили пожениться. Свой брак зарегистрировали в Кохтла-Ярве.

На переезд в Эстонию Игорь был настроен решительно. Свою недвижимость в Подмосковье он продал, понимая, что на первых порах трудоустроиться в новой стране ему будет непросто.

До знакомства с Екатериной, говорит Игорь, в Эстонии бывать ему не приходилось. В школьные годы с родителями путешествовал по Латвии и Литве. ”И хотя еще с советских времен существовало устойчивое мнение, что в Прибалтике народ живет лучше и богаче, чем в России, мысли когда-то перебраться сюда, конечно, не возникало. Если бы не Екатерина, я бы здесь не оказался”, — признается он.

По договоренности с бывшей женой Игорь взял с собой в Эстонию двенадцатилетнюю дочь Алису. ”Я уверен, что в Эстонии у Алисы будет больше возможностей для развития, получения именно прикладного образования, тем более в будущем — высшего образования на европейском уровне”, — объясняет это решение Игорь.

Без бюрократических проволочек

Пожалуй, самым напряженным моментом в его истории переселения, говорит Игорь, было время, когда нависла угроза, что ему придется выехать из Эстонии и ждать временного вида на жительство вне страны, поскольку 90 дней пребывания в ЭР, которые отпущены по эстонской визе, подходили к концу, а его документы все еще были на рассмотрении в Министерстве внутренних дел. Но, к счастью, обошлось, без каких-либо бюрократических проволочек.

”Документы на получение временного вида на жительство я подал в июле и получил его в декабре, — уточняет Игорь. — Говорят, это достаточно быстро”.
Как только был получен вид на жительство, Игорь зарегистрировался в Кассе по безработице и отправился на курсы эстонского языка.

Первым делом — эстонский язык

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- Вместе с документами из полиции пришла информация о специальной программе адаптации для новых мигрантов, к коим отношусь и я. То, что первым делом надо учить эстонский, несмотря на то, что я буду жить в русскоязычном Ида-Вирумаа, у меня не вызывало вопросов, — рассказывает Игорь.
И признается, что одна из первых вещей, которая его глубоко удивила, когда он приехал в Эстонию, это то, что население Северо-Востока в большинстве своем не владеет эстонским. ”Поначалу я просто не мог понять: ну как это можно прожить в стране по 30-40 лет и не знать государственный язык?! — говорит Игорь.

– Сегодня я не столь категоричен и уяснил, почему так происходит. Можно бесконечно ходить на курсы, но без языковой практики ты не сдвинешься с места. А где ее взять? Если ты русский, то и круг твоего общения, соответственно, русскоязычные люди. Смешанных рабочих коллективов практически нет, русскоязычному человеку, как я понял, попасть в эстоноязычный коллектив практически невозможно. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что все зависит от желания и устремления самого человека. Моя жена, например, прекрасно владеет эстонским, но это благодаря тому, что она училась в Тарту на эстонском и сейчас он у нее востребован на работе. Я ей в шутку предлагаю: может, ты с нами пару дней в неделю дома на эстонском говорить будешь? Но понимаю, что это вряд ли получится”.

В течение 2,5 месяцев каждый будний день с 9 утра до 12 дня Игорь ходил на занятия по эстонскому языку и в итоге успешно сдал его на уровень А1.

- Все это время я не работал, благо, были накопления; занимался только семьей и языком. Но должен признаться, учить этот сложный язык с нуля и сдавать экзамен было тяжело, — не скрывает Игорь.

- А как преодолевала языковой барьер ваша дочь, которой пришлось влиться в школьный коллектив, где ребята уже шесть лет как учили эстонский? — не могу не поинтересоваться я у Игоря.

-Мужественно преодолевала. Алиса у нас молодчина! — отвечает отец. — Искреннее спасибо педагогам и руководству Ахтмеской гимназии, где учится дочь: они с пониманием отнеслись к нашей ситуации, все время подбадривали Алису, занимались с ней дополнительно. Плюс я нанял дочери репетитора по эстонскому языку. Очень дружелюбными оказались дети в классе, никто ее не гнобил.

Педагоги говорят, у Алисы есть склонность к языкам, так что надеюсь, все у нее будет хорошо.

Когда у Игоря появилась возможность посещать курсы по программе адаптации, он посетил три модуля — базовый, по предпринимательству, семейный, и на занятия последнего ходил вместе с дочерью. Говорит, Алиса активно включилась в беседу и задавала преподавателям много вопросов.

– Большинство проблем мне, естественно, помогает решать моя жена, она — мой главный проводник в моей новой жизни на новом месте. Но в любом случае на курсах я получил очень интересную и полезную информацию о стране, ее истории и культуре, быте и традициях эстонцев. Надо сказать, преподаватели занимались с нами с большим воодушевлением. Это было приятно видеть, — говорит Игорь.

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