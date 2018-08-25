25.08.2018, 20:08

Россиянин, переехавший в ЭР: здесь очень сильны неформальные связи. "Посылаешь CV — и ни ответа, ни привета"

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rus.delfi.ee
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Россиянин, переехавший в ЭР: здесь очень сильны неформальные связи. "Посылаешь CV — и ни ответа, ни привета"
Svetlana Zaitseva, Viru Prospekt

Как свидетельствует официальная статистика, подавляющее большинство иностранцев, которые приезжают в Эстонию с желанием получить здесь постоянный вид на жительство, делают это по семейным обстоятельствам. Два года назад переехавший из Подмосковья в Кохтла-Ярве россиянин Игорь Каунов как раз из их числа. Причем, прибыл он в Эстонию не один, а с дочерью-подростком от первого брака, пишет "Виру Проспект".

Готовность к перемене мест

Вообще-то, Игорь из тех людей, у кого готовность к перемене мест, можно сказать, заложена с детства. Родился в далеком северном Норильске и до десятого класса жил там с родителями, высшее образование начал получать в Ярославском филиале Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, а затем переехал в Москву и уже там через несколько лет заканчивал аспирантуру Российского государственного аграрного университета.

Еще будучи девятнадцатилетним студентом, Игорь полгода прожил и проработал в Польше — в семье фермера, постигая на практике азы агрономии и зоотехники. Несколько лет провел в Чехии, имея, кстати сказать, временный вид на жительство в этой стране, но параллельно почти пятнадцать лет работал в Москве, в туристическом бизнесе, и жил в часе езды на электричке от столицы, построив дом в поселке городского типа.

Если бы не эта встреча

Однажды на туристической ярмарке в Москве Игорь встретил прелестную молодую женщину Екатерину из эстонского города Кохтла-Ярве. Завязались отношения. Игорь стал наезжать в Эстонию. Через некоторое время после знакомства Игорь и Екатерина решили пожениться. Свой брак зарегистрировали в Кохтла-Ярве.

На переезд в Эстонию Игорь был настроен решительно. Свою недвижимость в Подмосковье он продал, понимая, что на первых порах трудоустроиться в новой стране ему будет непросто.

До знакомства с Екатериной, говорит Игорь, в Эстонии бывать ему не приходилось. В школьные годы с родителями путешествовал по Латвии и Литве. ”И хотя еще с советских времен существовало устойчивое мнение, что в Прибалтике народ живет лучше и богаче, чем в России, мысли когда-то перебраться сюда, конечно, не возникало. Если бы не Екатерина, я бы здесь не оказался”, — признается он.

По договоренности с бывшей женой Игорь взял с собой в Эстонию двенадцатилетнюю дочь Алису. ”Я уверен, что в Эстонии у Алисы будет больше возможностей для развития, получения именно прикладного образования, тем более в будущем — высшего образования на европейском уровне”, — объясняет это решение Игорь.

Без бюрократических проволочек

Пожалуй, самым напряженным моментом в его истории переселения, говорит Игорь, было время, когда нависла угроза, что ему придется выехать из Эстонии и ждать временного вида на жительство вне страны, поскольку 90 дней пребывания в ЭР, которые отпущены по эстонской визе, подходили к концу, а его документы все еще были на рассмотрении в Министерстве внутренних дел. Но, к счастью, обошлось, без каких-либо бюрократических проволочек.

”Документы на получение временного вида на жительство я подал в июле и получил его в декабре, — уточняет Игорь. — Говорят, это достаточно быстро”.

Как только был получен вид на жительство, Игорь зарегистрировался в Кассе по безработице и отправился на курсы эстонского языка.

Первым делом — эстонский язык

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- Вместе с документами из полиции пришла информация о специальной программе адаптации для новых мигрантов, к коим отношусь и я. То, что первым делом надо учить эстонский, несмотря на то, что я буду жить в русскоязычном Ида-Вирумаа, у меня не вызывало вопросов, — рассказывает Игорь.
И признается, что одна из первых вещей, которая его глубоко удивила, когда он приехал в Эстонию, это то, что население Северо-Востока в большинстве своем не владеет эстонским. ”Поначалу я просто не мог понять: ну как это можно прожить в стране по 30-40 лет и не знать государственный язык?! — говорит Игорь.

– Сегодня я не столь категоричен и уяснил, почему так происходит. Можно бесконечно ходить на курсы, но без языковой практики ты не сдвинешься с места. А где ее взять? Если ты русский, то и круг твоего общения, соответственно, русскоязычные люди. Смешанных рабочих коллективов практически нет, русскоязычному человеку, как я понял, попасть в эстоноязычный коллектив практически невозможно. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что все зависит от желания и устремления самого человека. Моя жена, например, прекрасно владеет эстонским, но это благодаря тому, что она училась в Тарту на эстонском и сейчас он у нее востребован на работе. Я ей в шутку предлагаю: может, ты с нами пару дней в неделю дома на эстонском говорить будешь? Но понимаю, что это вряд ли получится”.

В течение 2,5 месяцев каждый будний день с 9 утра до 12 дня Игорь ходил на занятия по эстонскому языку и в итоге успешно сдал его на уровень А1.

- Все это время я не работал, благо, были накопления; занимался только семьей и языком. Но должен признаться, учить этот сложный язык с нуля и сдавать экзамен было тяжело, — не скрывает Игорь.

- А как преодолевала языковой барьер ваша дочь, которой пришлось влиться в школьный коллектив, где ребята уже шесть лет как учили эстонский? — не могу не поинтересоваться я у Игоря.

-Мужественно преодолевала. Алиса у нас молодчина! — отвечает отец. — Искреннее спасибо педагогам и руководству Ахтмеской гимназии, где учится дочь: они с пониманием отнеслись к нашей ситуации, все время подбадривали Алису, занимались с ней дополнительно. Плюс я нанял дочери репетитора по эстонскому языку. Очень дружелюбными оказались дети в классе, никто ее не гнобил.

Педагоги говорят, у Алисы есть склонность к языкам, так что надеюсь, все у нее будет хорошо.

Когда у Игоря появилась возможность посещать курсы по программе адаптации, он посетил три модуля — базовый, по предпринимательству, семейный, и на занятия последнего ходил вместе с дочерью. Говорит, Алиса активно включилась в беседу и задавала преподавателям много вопросов.

– Большинство проблем мне, естественно, помогает решать моя жена, она — мой главный проводник в моей новой жизни на новом месте. Но в любом случае на курсах я получил очень интересную и полезную информацию о стране, ее истории и культуре, быте и традициях эстонцев. Надо сказать, преподаватели занимались с нами с большим воодушевлением. Это было приятно видеть, — говорит Игорь.

Без рекомендации никак

Работу Игорь искал и с помощью Кассы по безработице и самостоятельно – внимательно изучая объявления в местных газетах.

«Мне говорили: в Кохтла-Ярве работу ты не найдешь никогда; если что, соглашайся на зарплату в конверте», - рассказывает он.

Но работу все же нашел и даже довольно быстро – востребованными оказались его водительские права на управление трактором и микроавтобусом: сначала трудился на хуторе Конью, потом осуществлял грузоперевозки на линии Таллинн – Москва. Но с появлением в семье новорожденного пришлось сменить характер деятельности, чтобы больше бывать дома. Сегодня Игорь является сотрудником отдела быстрого реагирования охранной фирмы G4S.

"При поиске работы меня удивило то, что твое CV имеет меньше значения, чем рекомендации и знакомства. Может быть, я ошибаюсь, но сложилось такое впечатление, - говорит Игорь. – В Москве, например, достаточно отослать свое резюме, чтобы получить предложение о собеседовании и проявить себя. Здесь же (я имею в виду Ида-Вирумаа, не знаю, как в Таллинне) посылаешь CV - и ни ответа тебе, ни привета. Фирмы даже не удосуживаются хоть как-то сообщить о своем решении, либо на мой телефонный звонок дают ответ, из которого ясно – у них уже есть свой человек. Без неформальных связей - никуда. Еще убедился, что действующие компании предпочитают работать только с хорошо известными фирмами и новичку влиться в какой-то сегмент рынка практически невозможно. Вероятно, потому, что рынок очень ограничен. Мне, например, непонятно, почему в Эстонии установлен такой длительный испытательный срок – целых 4 месяца. На мой взгляд, опытному работодателю достаточно 2-х недель, чтобы понять, нужен ли ему этот работник. А каково человеку 4 месяца быть в подвешенном состоянии... "

Игорь не скрывает, что планирует начать свой собственный бизнес.

«Пока вижу сегмент в области логистики. Если получится, скорее всего, буду работать с Россией. Чисто географически она рядом, да и российские дороги я хорошо знаю», - объясняет он.

Культурный шок

- У человека, прибывшего в чужую страну, обычно интересуются, что для него стало культурным шоком. Рискну предположить, что россиянина, приехавшего из Подмосковья в приграничный русскоязычный регион Эстонии, трудно чем-то удивить. И все же, что-то стало для вас неожиданным?

- Например, почему так много людей, российских граждан, живущих в Кохтла-Ярве, в Нарве, активно голосовали на президентских выборах за Путина. Нарва около Российского Генконсульства в день выборов была похожа на первомайскую демонстрацию 80-х. Причем, там были не одни только пенсионеры, но и молодые жители Эстонии. Удивила встреча Нового года в Кохтла-Ярве: по московскому времени салют грохотал во всю, а через час – почти затишье. Поразило оснащение больницы в Ахтме – в российской провинции таких медицинских центров просто нет. А когда моя жена рожала в Тарту и это были в принципе рядовые роды, по обычной медицинской страховке, тем не менее рядом с ней выстроился целый штат врачей и медсестер. Не понял, почему городские библиотеки избавляются от многих хороших книг на русском и на эстонском языках: выставляют их в ящиках на первом этаже, кто хочет может просто взять домой. И очень удивляет, почему в Эстонии так спокойно говорят об отъезде из страны за рубеж своих специалистов, молодежи. А где же чувство патриотизма, и кто тогда в маленькой Эстонии останется?!

Но в целом, заключает, Игорь, он уверен, что в Эстонии можно осуществить свои планы, главное - знать, чего ты хочешь. И выучить эстонский язык. Он в этом плане имеет первостепенное значение.

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