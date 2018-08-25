Россиянин, переехавший в ЭР: здесь очень сильны неформальные связи. "Посылаешь CV — и ни ответа, ни привета"

На переезд в Эстонию Игорь был настроен решительно. Свою недвижимость в Подмосковье он продал, понимая, что на первых порах трудоустроиться в новой стране ему будет непросто.

До знакомства с Екатериной, говорит Игорь, в Эстонии бывать ему не приходилось. В школьные годы с родителями путешествовал по Латвии и Литве. ”И хотя еще с советских времен существовало устойчивое мнение, что в Прибалтике народ живет лучше и богаче, чем в России, мысли когда-то перебраться сюда, конечно, не возникало. Если бы не Екатерина, я бы здесь не оказался”, — признается он.

По договоренности с бывшей женой Игорь взял с собой в Эстонию двенадцатилетнюю дочь Алису. ”Я уверен, что в Эстонии у Алисы будет больше возможностей для развития, получения именно прикладного образования, тем более в будущем — высшего образования на европейском уровне”, — объясняет это решение Игорь.

Без бюрократических проволочек

Пожалуй, самым напряженным моментом в его истории переселения, говорит Игорь, было время, когда нависла угроза, что ему придется выехать из Эстонии и ждать временного вида на жительство вне страны, поскольку 90 дней пребывания в ЭР, которые отпущены по эстонской визе, подходили к концу, а его документы все еще были на рассмотрении в Министерстве внутренних дел. Но, к счастью, обошлось, без каких-либо бюрократических проволочек.

”Документы на получение временного вида на жительство я подал в июле и получил его в декабре, — уточняет Игорь. — Говорят, это достаточно быстро”.

Как только был получен вид на жительство, Игорь зарегистрировался в Кассе по безработице и отправился на курсы эстонского языка.

Первым делом — эстонский язык

- Вместе с документами из полиции пришла информация о специальной программе адаптации для новых мигрантов, к коим отношусь и я. То, что первым делом надо учить эстонский, несмотря на то, что я буду жить в русскоязычном Ида-Вирумаа, у меня не вызывало вопросов, — рассказывает Игорь.

И признается, что одна из первых вещей, которая его глубоко удивила, когда он приехал в Эстонию, это то, что население Северо-Востока в большинстве своем не владеет эстонским. ”Поначалу я просто не мог понять: ну как это можно прожить в стране по 30-40 лет и не знать государственный язык?! — говорит Игорь.

– Сегодня я не столь категоричен и уяснил, почему так происходит. Можно бесконечно ходить на курсы, но без языковой практики ты не сдвинешься с места. А где ее взять? Если ты русский, то и круг твоего общения, соответственно, русскоязычные люди. Смешанных рабочих коллективов практически нет, русскоязычному человеку, как я понял, попасть в эстоноязычный коллектив практически невозможно. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что все зависит от желания и устремления самого человека. Моя жена, например, прекрасно владеет эстонским, но это благодаря тому, что она училась в Тарту на эстонском и сейчас он у нее востребован на работе. Я ей в шутку предлагаю: может, ты с нами пару дней в неделю дома на эстонском говорить будешь? Но понимаю, что это вряд ли получится”.

В течение 2,5 месяцев каждый будний день с 9 утра до 12 дня Игорь ходил на занятия по эстонскому языку и в итоге успешно сдал его на уровень А1.

- Все это время я не работал, благо, были накопления; занимался только семьей и языком. Но должен признаться, учить этот сложный язык с нуля и сдавать экзамен было тяжело, — не скрывает Игорь.

- А как преодолевала языковой барьер ваша дочь, которой пришлось влиться в школьный коллектив, где ребята уже шесть лет как учили эстонский? — не могу не поинтересоваться я у Игоря.

-Мужественно преодолевала. Алиса у нас молодчина! — отвечает отец. — Искреннее спасибо педагогам и руководству Ахтмеской гимназии, где учится дочь: они с пониманием отнеслись к нашей ситуации, все время подбадривали Алису, занимались с ней дополнительно. Плюс я нанял дочери репетитора по эстонскому языку. Очень дружелюбными оказались дети в классе, никто ее не гнобил.

Педагоги говорят, у Алисы есть склонность к языкам, так что надеюсь, все у нее будет хорошо.