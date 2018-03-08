Россияне рвутся отпраздновать 8 марта в Эстонии: в Ивангороде очередь к границе достигает двух километров

Ивангород забит российскими туристами, ждущими своей очереди к погранпункту. Около пяти вечера 8 марта, по данным сервиса "Яндекс- пробки", на границе с Эстонией в Ивангороде образовалась пробка длиной около двух километров, сообщает 47news.ru.

В связи с длинным уикэндом в России — 8 и 9 марта там являются выходными днями, а за ними уже суббота и воскресенье — множество россиян отправилось заграницу.

В такие моменты очереди к ивангородскому погранпункту — закономерность. Россияне устремились в Эстонию через мост ”Дружба”, соединяющий Нарву и Ивангород, еще вчера. В среду вечером время ожидания въезда в Эстонию растягивалось до пяти часов.

На российско-финской границе пробки скромнее.

На границе России с Финляндией в Светогорске пробка около километра, на "Торфяновке" небольшой затор около полукилометра. На "Брусничном" пробок нет, но при этом, по данным сервиса granitsa-online, тем, кто пытается выехать из России через "Брусничное" и "Торфяновку", предстоит простоять в очереди около 50 минут, а в Светогорске — около двух часов.