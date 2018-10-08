Российские таможенники задержали в Ивангороде петербуржца, пытавшегося ввезти из Эстонии 76 кг одежды

Как сообщили 47news в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, петербуржец въехал из Нарвы на пропускной пункт "Ивангород" на автомобиле. Таможенникам он заявил, что едет из Эстонии практически пустой и товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, не имеет.

Однако в ходе досмотра в автомобиле обнаружилось более 100 единиц одежды. Одних только штанов от различных фирм-изготовителей таможенники насчитали 40 штук. А также семь курток и рубашки, футболки, толстовки, обувь в большом количестве и разных размеров.

Таможенники посчитали, что 76 килограммов вещей не могут быть отнесены к товарам для личного пользования. Возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров.