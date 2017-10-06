Российские пограничники помогли 13-летней нарвской байдарочнице

Villu Jürjo, Narva Aleksandri koguduse õpetaja Foto: Priit Simson

У тренировавшейся 5 октября на Нарове байдарочницы сломалось весло, и ее унесло течением за контрольную линию. Российская погранохрана спасла спортсменку и передала ее тренеру, передает rus.err.ee.