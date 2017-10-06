06.10.2017, 14:49

Российские пограничники помогли 13-летней нарвской байдарочнице

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rus.delfi.ee
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Villu Jürjo, Narva Aleksandri koguduse õpetaja
Villu Jürjo, Narva Aleksandri koguduse õpetajaFoto: Priit Simson

У тренировавшейся 5 октября на Нарове байдарочницы сломалось весло, и ее унесло течением за контрольную линию. Российская погранохрана спасла спортсменку и передала ее тренеру, передает rus.err.ee.

Как сообщила Идаская префектура, 5 октября около 17:15 у тренировавшейся на Нарове байдарочницы сломалось весло и 13-летнюю спортсменку унесло течением за временную контрольную линию на территорию России.

Российские пограничники пришли спортсменке на помощь. На место выехал оперативный руководитель Нарвского кордона.

Около 18:30 российская погранохрана передала юную спортсменку ее тренеру.

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