08.10.2018, 20:42

Родственники и добровольцы продолжают поиски пропавшего 26 сентября в лесах Причудья Ивана Федоровича. Им очень нужна помощь

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rus.delfi.ee
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Родственники и добровольцы продолжают поиски пропавшего 26 сентября в лесах Причудья Ивана Федоровича. Им очень нужна помощь
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26 сентября в лесу Причудья заблудился 77-летний нарвитянин Иван Фёдорович. Поиски пропавшего до сих продолжаются, говорится в обращении к общественности со стороны родственников и добровольцев.

”На сегодняшний день группа добровольцев нашла место его ночевки и ведро, с которым Иван Федорович ушел в лес. Так что зацепки и надежда идти дальше!
Огромная просьба всем кто может одолжить оборудование, необходимое для поиска (рации, GPS навигаторы). Но самый важный ресурс — это ваше участие, — отмечают участники поиска. — Каждый человек — это дополнительный шанс найти Ивана Федоровича!
Сегодня в поисках участвовало всего 11 человек. Конечно, такое количество недостаточно для эффективного поиска.

Во вторник добровольцы и родственники пропавшего предпримут очередную попытку его найти и призывают всех желающих к ним присоединится подъехать в 09:00 на заправку Cirkle-K в Йыхви.

”Берите сменную одежду, попить, поесть и сапоги резиновые, чем выше, тем лучше. Путь сложный, рассчитывайте свои силы!”

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