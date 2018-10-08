Родственники и добровольцы продолжают поиски пропавшего 26 сентября в лесах Причудья Ивана Федоровича. Им очень нужна помощь

26 сентября в лесу Причудья заблудился 77-летний нарвитянин Иван Фёдорович. Поиски пропавшего до сих продолжаются, говорится в обращении к общественности со стороны родственников и добровольцев.
”На сегодняшний день группа добровольцев нашла место его ночевки и ведро, с которым Иван Федорович ушел в лес. Так что зацепки и надежда идти дальше! Огромная просьба всем кто может одолжить оборудование, необходимое для поиска (рации, GPS навигаторы). Но самый важный ресурс — это ваше участие, — отмечают участники поиска. — Каждый человек — это дополнительный шанс найти Ивана Федоровича! Сегодня в поисках участвовало всего 11 человек. Конечно, такое количество недостаточно для эффективного поиска.
Во вторник добровольцы и родственники пропавшего предпримут очередную попытку его найти и призывают всех желающих к ним присоединится подъехать в 09:00 на заправку Cirkle-K в Йыхви.
”Берите сменную одежду, попить, поесть и сапоги резиновые, чем выше, тем лучше. Путь сложный, рассчитывайте свои силы!”