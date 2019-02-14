Робототехника в обучении: на примере одного из детских садов Силламяэ

А трактуется оно как ”применение нового” и, конечно, связано с переменами в учебном процессе. Современный мир становится с каждым годом все больше электронным. Подрастающее поколение активно пользуется современными гаджетами. Современным педагогам приходиться идти в ногу со временем и не отставать от детей. А, значит, и учителю нужно владеть необходимыми знаниями, чтобы помочь ребенку-дошкольнику осваивать азы программирования и возможности использования дигитальных средств. Детский сад Päikseke при финансовой поддержке Образовательного Инфотехнологического Целевого учреждения (HITSA) приобрел роботов для групп с частичным языковым погружением. Педагоги вплотную занялись вопросом об использовании робототехники в учебном процессе и прошли начальный курс обучения, чтобы ориентироваться в этой области.

Педагоги групп погружения начали использовать роботов в деятельности с детьми не только с целью дать первоначальные знания программирования, а чтобы помочь развиваться малышу всесторонне.

Важно мотивированное использование современных роботов для обогащения и обновления учебного процесса. Робототехника поддерживает развитие логического мышления ребенка, умение планировать свои действия, делать выводы, решать проблемы. Применение робототехники также способствует развитию родного языка, усвоению эстонского, расширению кругозора ребенка. Учителя отмечают, что и трехлетние малыши с желанием и большим интересом действуют со всевозможными роботами. Как известно, ребенок познает и открывает для себя мир через игру и деятельность. А когда взрослый делает этот мир ярче и интереснее, тогда и дети начинают проявлять больший интерес к его познанию.