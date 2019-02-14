Робототехника в обучении: на примере одного из детских садов Силламяэ
Модное и красивое слово “инновация”. Что это такое и как оно касается детского сада Päikseke города Силламяэ?
Модное и красивое слово “инновация”. Что это такое и как оно касается детского сада Päikseke города Силламяэ?
А трактуется оно как ”применение нового” и, конечно, связано с переменами в учебном процессе. Современный мир становится с каждым годом все больше электронным. Подрастающее поколение активно пользуется современными гаджетами. Современным педагогам приходиться идти в ногу со временем и не отставать от детей. А, значит, и учителю нужно владеть необходимыми знаниями, чтобы помочь ребенку-дошкольнику осваивать азы программирования и возможности использования дигитальных средств. Детский сад Päikseke при финансовой поддержке Образовательного Инфотехнологического Целевого учреждения (HITSA) приобрел роботов для групп с частичным языковым погружением. Педагоги вплотную занялись вопросом об использовании робототехники в учебном процессе и прошли начальный курс обучения, чтобы ориентироваться в этой области.
Педагоги групп погружения начали использовать роботов в деятельности с детьми не только с целью дать первоначальные знания программирования, а чтобы помочь развиваться малышу всесторонне.
Важно мотивированное использование современных роботов для обогащения и обновления учебного процесса. Робототехника поддерживает развитие логического мышления ребенка, умение планировать свои действия, делать выводы, решать проблемы. Применение робототехники также способствует развитию родного языка, усвоению эстонского, расширению кругозора ребенка. Учителя отмечают, что и трехлетние малыши с желанием и большим интересом действуют со всевозможными роботами. Как известно, ребенок познает и открывает для себя мир через игру и деятельность. А когда взрослый делает этот мир ярче и интереснее, тогда и дети начинают проявлять больший интерес к его познанию.
Дошкольники детского сада Päikseke предприимчивые, самостоятельные, творческие и являются активными участниками проекта Предприимчивая Школа. Пользуются ребята не только готовыми учебными пособиями, но и делают немало игр своими руками. Самодельные плоскостные и объемные игрушки, картинки из всевозможных материалов больше привлекают детей.
А сам процесс обучения становится разнообразным и поддерживает естественный интерес малышей учиться и познавать новое. Сколько радости можно увидеть на лицах детей от результата своей работы. Когда по самодельному городу или плану детского сада путешествует маленький робот. Радость и гордость испытывают дети, когда демонстрируют свои знания и умения родителям и сверстникам. В группах на мастер-классах мамы и папы показали не меньшую заинтересованность, чем дети. Только процесс их обучения занял немного дольше времени. Это доказывает, что современные дети в области инфотехнологий бегут семимильными шагами впереди нас, взрослых.
На сегодняшний день учителя детского сада Päikseke могут поделиться с коллегами своими результатами и достижениями в области применения роботов в учебном процессе. Приобретенные умения и навыки нашли свое отражение в созданном методическом пособии для педагогов и родителей, в которое вошли разработанные ими игры на двух языках. Детский сад Päikseke принимает активное участие в предлагаемых конкурсах, в организации и проведении мероприятий для детей и взрослых, широко пропагандирует свою деятельность за пределами детского сада.
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