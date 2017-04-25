Результаты опроса: жители Силламяэ против объединения с Вайвара и Нарва-Йыэсуу

На состоявшемся опросе жителей, 84,4% жителей Силламяэ в результате опроса, который состоялся 23 и 24 апреля, высказались, что Силламяэ должен остаться самостоятельным городом, и объединяться с волостью Вайвара и городом Нарва-Йыэсуу не нужно.

В течение двух дней на опросном пункте в спорткомплексе ”Калев” и в интернете выразили свое мнение 1501 человек, что составило 12,7% от всех жителей старше 16 лет, постоянно проживающих в городе Силламяэ.

В поддержку объединения проголосовало 233 человека, против высказались 1260 человек. 8 бюллетеней были признаны недействительными.

Городское собрание Силламяэ должно предоставить правительству Эстонии свое окончательное мнение относительно объединения к 15 мая 2017 г. Результаты опроса населения являются серьезным аргументом для горсобрания при формировании своего окончательного мнения.