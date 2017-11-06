Результаты административной реформы, которые Ида-Вирумаа должен ощутить уже в будущем году

Бесплатный уездный транспорт для всех; увеличение доходов местных самоуправлений; появление в Ида-Вирумаа 200 новых высокооплачиваемых рабочих мест за счет перевода государственных рабочих мест из Таллинна в уезды — таковы позитивные результаты административной реформы, которые мы должны ощутить уже в будущем году, рассказывает "Виру Проспект".

У самоуправлений появится больше денег и свободы для решения своих задач. Однако для того, чтобы инвестиции выделялись, все города Ида-Вирумаа должны принять общую стратегию развития уезда. Нарва пока решения по сотрудничеству с другими самоуправлениями не приняла, но время для этого еще есть. Обо всем этом шла речь на правительственном брифинге с участием представителей Минфина, который состоялся в Нарвском колледже в прошлую пятницу.

Новые задачи

Руководитель отдела региональной политики Минфина Вяйно Тыэметс рассказал, что после реформы уездных управ часть их задач была распределена между различными министерствами, а другая важная часть (а именно: организация общественного транспорта, деятельность по развитию уезда, развитие здоровья, координация работы в сфере безопасности, культурная сфера) передана местным самоуправлениям уезда для совместного выполнения.

Все самоуправления должны выбрать общую организацию, которая будет эти задачи выполнять и составит стратегию развития уезда.

”Почему эта стратегия важна? Потому что именно на основе этой стратегии самоуправления получают средства из структурных фондов. Объект, в который предполагается делать инвестиции, должен быть как в плане развития местного самоуправления (МСУ), так и в плане развития уезда”, — подчеркнул Тыэметс.

Для выполнения новых задач, возложенных на местные самоуправления, государство выделяет деньги — но только после того, как организация по совместной деятельности сообщит о принятии решения.

Нет сотрудничества — нет денег

Для выбора такой организации и утверждения стратегии развития необходимо одобрение не менее 2/3 местных самоуправлений, куда входит как минимум 2/3 жителей уезда и должна входить также единица местного самоуправления, являющаяся уездным центром.

”В Ида-Вирумаа для того, чтобы деньги выделялись и организация по совместной деятельности начала работу, необходимо решение Нарвы — без него 2/3 голосов не будет. Исходя из закона, время для принятия решения у Нарвы еще есть и, надеюсь, когда в городе будет выбран новый мэр, они это обсудят и решение примут”, — отметил Тыэметс.

Организацией общественного транспорта будут заниматься Центры общественного транспорта — в Ида-Вирумаа такой центр уже создан и зарегистрирован. В госбюджете будущего года запланировано 35 миллионов евродотаций на организацию общественного транспорта в уездах. Из них примерно 11-12 миллионов, начиная со второго полугодия 2018 года, пойдет на организацию бесплатного общественного внутриуездного транспорта.

Бесплатный проезд будет распространяться на всех пассажиров, независимо от прописки или гражданства.

Соответственно, в дальнейшем на бесплатный уездный общественный транспорт в Ида-Вирумаа государство планирует выделять около 24-25 миллионов. Бесплатный проезд не будет распространяться на поезда, междугородние автобусы и городской транспорт — делать его платным или бесплатным, город решает сам.

Что будет, если по каким-то причинам самоуправления между собой не договорятся и решение по одному из вопросов, которыми они должны заниматься совместно, не будет принято?

”Тогда денег не будет. У меня у самого сердце болит об этом, — признался Тыэметс. — Если не будет статегии развития, есть риск, что не будут получены и деньги из структурных фондов. Но я все же уверен, что в местных самоуправлениях работают умные люди и рациональный подход возобладает”.

В части уездов решение совместных задач делегировано Союзу местных самоуправлений. Как известно, Нарва в Ида-Вируский союз самоуправлений не входит, но, по словам чиновника, членство в нем для решения общих задач по развитию уезда и не является обязательным — достаточно просто утвердить организацию, которая будет заниматься этими вопросами, разумеется, с участием представителей Нарвы.

Общий принцип: пусть сами решают

Реформа включает в себя не только передачу части задач, но и увеличение доходной базы местных самоуправлений. Если на данный момент самоуправления получают 11,86 процента от подоходного налога, собираемого с местных жителей, это не означает, что они получают лишь около 50 процентов от подоходного налога (ставка подоходного налога, как известно — 20 процентов).

На самом деле они получают около 80 процентов от подоходного налога, поскольку все льготы и дотации, которые получают местные жители, идут из государственного бюджета. Но в результате реформы доходная база местных самоуправлений еще увеличится: в 2019 году на 5 миллионов евро (с 23 до 28 миллионов евро), в 2020 году — еще на 5 миллионов.

”В будущем самоуправления должны иметь намного больше задач и намного больше денег. И еще один принцип: мы хотим свести к минимуму те деньги, которые государство дает конкретно на что-то: хотим, чтобы деньги были в общей базе доходов местного самоуправления, и оно само решало на месте, куда и в какой город больше или меньше денег нужно направлять. Общий принцип таков: они сами решают”, — подчеркнул Тыэметс.

Минфин, со своей стороны, собирается оказать самоуправлениям максимальную помощь в вопросах борьбы с коррупцией и консультирования по вопросам внутреннего контроля: сейчас в министерстве готовится документ, в котором будет детально расписано, что необходимо делать на местном уровне, чтобы свести коррупцию к минимуму.

Будущее госгимназий и училищ

Среди новых задач МСУ — возможное укрепление общегосударственных союзов самоуправлений. ”Например, почему бы общегосударственный союз не мог бы заниматься инфотехнологиями?” Сейчас самоуправления, заказывая по сути одни и те же инфотехнологические услуги, платят за них каждое из своего бюджета: союз мог бы заказывать и платить один раз за всех сразу. Таких примеров выгодной для всех совместной деятельности можно привести много.

По словам Тыэметса, сейчас на уровне министров обсуждается вопрос о том, какие еще задачи было бы целесообразно передать местным самоуправлениям. Например, в ведение местных самоуправлений могли бы быть переданы профессиональные учебные центры и госгимназии, поскольку образование — это, в принципе, та сфера, которой должны заниматься местные самоуправления.

Поскольку связанные с образованием вопросы — всегда горячие, наше издание, со своей стороны, уточнило в министерстве образования, в какой стадии сейчас находится обсуждение возможной передачи в ведение самоуправлений госгимназий и профессиональных центров.

”Для начала планируется довести до конца деятельность, связанную с приведением в порядок школьной сети (в том числе и создать все запланированные госгимназии), и только потом станет возможным обсуждать целесообразность передачи их местным самоуправлениям. Сейчас вопрос передачи не обсуждается. Вопрос будущего и госгимназий, и профессиональных училищ рассматривается вместе”, — сообщила нам специалист отдела коммуникаций Минобразования Елена Земскова.

Мониторинг покажет качество услуг

Сейчас в планах минфина — разработка методики мониторинга и анализа услуг местных самоуправлений на основе статистических данных. Этот документ будет готов в будущем году и по этой методике будет сделан анализ работы всех 79 ныне действующих самоуправлений. ”В результате можно будет увидеть, что получилось, где результат хороший, а что следует исправлять”, — отметил Тыэметс.

Как именно можно будет исправить недостатки работы местных само­управлений, выявленные в результате мониторинга, например, в Нарве? — поинтересовалось наше издание.

Тыэметс пояснил, что результаты мониторинга будут обнародованы: например, жители Нарвы смогут сравнить уровень своих общественных услуг с уровнем услуг в других городах — Тарту, Йыхви, Раквере, и это может, соответственно, повлиять на результаты следующих выборов.

”Если имеются злоупотребления или какие-то услуги не предоставляются, то у нас имеются такие институты, как Госконтроль или канцлер права. Все же основная задача мониторинга в том, чтобы местные самоуправления сами видели, чего они достигли и на каком они месте — в первой или в последней десятке”, — отметил Тыэметс.