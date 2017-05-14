Результат нарвских соревнований по ловле щуки — 1 рыба на всех

В рамках ”Водного фестиваля”, проведенного 13-14 мая Нарвским яхтклубом и Клубом юных моряков в порту Кулгу, состоялись состязания по ловле щуки.

В воскресенье в них приняло участие 22 рыбака, охотившихся на хищника со спиннингами в Нарвском водохранилище, но только один, Валерий Кабанов, представил добытую им щуку жюри. Ее вес составил всего 2050 грамм. По меркам нарвского водохранилища это довольно скромный результат. Щуки свыше 10 килограмм для этого водоема не большая редкость.

Остальные участники соревнований либо не поймали вообще ничего, либо решили, что попавшиеся им экземпляры слишком малы, чтобы рассчитывать на какой-то приз, либо их размер был просто меньше разрешенного правилами рыболовства (45 сантиметров).

Нарвские рыболовы говорят, что пока щука из-за сравнительно холодной воды очень неактивна. Но неактивны и сами рыбаки.

В прошлом году в это же время, в начале сезона ловли щуки, а на Нарвском водохранилище он начинается 11 мая, те же организаторы проводили мероприятие, которое так и называлось ”Нарвская щука”. Несмотря на то, что участие было бесплатным, ”Нарвская щука” привлекла мало участников для Нарвы, в которой сотни рыбаков выходят в это время на воду водохранилища, чтобы половить забастую хищницу.

Организаторы решили сменить название мероприятия на более общее — ”Водный фестиваль” и концентрироваться на популяризации водной тематики в широком смысле, водных видов спорта и профессий, связанных с водой. Прошедшие в воскресенье рыболовные состязания еще раз подтвердили, что на соревновательной основе местные рыбаки щуку ловить не очень любят, а организаторы приняли правильное решение.

”В этом году на нашем празднике побывало больше гостей, чем в прошлом, а тогда собралось более трех тысяч. Людей, прежде всего, привлекла возможность покататься на различных судах. Только на катамаране побывало около 300 пассажиров. Очень интересной получилась программа Спасательного департамента — собравшимся показали работу при спасении на водах, а Красный крест при участии местных добровольных спасателей, SAR, продемонстрировали, как оказывается первая помощь тонувшему человеку”, — говорит один из организаторов ”Водного фестиваля” Александр Нестеренко.

В мероприятии также принял участие Департамент полиции и погранохраны.

Зрители наблюдали финиш проходившей два дня ”Нарвской весенней регаты”, проводившейся в классе ”Оптимист”. В ней победил Сиим Сиимсон.