Резервисты из пограничного учебного центра Нарва-Йыэсуу приняли участие в учебных сборах

В учении приняли участие больше полусотни резервистов, проходивших срочную службу в 1994-1998 годах в Нарва-Йыэсуу. Во время учебных сборов отрабатывались индивидуальные навыки бойца — оказание первой медицинской помощи, стрельба, инженерно-сапёрная подготовка, а также полученные в пограничном учебном центре Нарва-Йыэсуу профессиональные навыки.

По словам резервистов, в начале было достаточно сложно и непривычно, но в конце концов все приспособились к нагрузкам.

Срочную службу в бывшем в подчинении у министерства внутренних дел департаменте погранохраны можно было пройти с 1991 по 2005 год. До этого у резервистов пограничного учебного центра Нарва-Йыэсуу не было ни одного дополнительного учебного сбора.

В пограничном учебном центре Нарва-Йыэсуу обучали как солдат срочной службы, так и работников департамента погранохраны. Учебный центр находился в подчинении у министерства внутренних дел, но это была вооружённая и военизированная структура. В состав пограничного учебного центра входили: учебный отдел, отдел логистики, учебная рота и партизанская рота. Учебный центр ликвидировали в 2005 году в связи с отделением погранохраны от армейской оперативной и учебной структуры.