Ресторан с самыми низкими ценами в Нарве, а возможно и во всей Эстонии, назвали ”Manufaktuur”

Ресторан нарвского отделения Ида-Вирумааского центра профессионального образования получил новое имя — ”Manufaktuur” и надеется сделать решительный шаг в своем развитии, хотя есть некоторые обстоятельства, мешающие ему конкурировать с другими ресторанами, при том, что цены в Manufaktuur невероятно низкие.

Ресторан в нарвском отделении Ида-Вирумасского центра профессионального образования работает давно, но даже в Нарве о нем знают далеко не все — ресторан открыт только в дневное время и не очень активно рекламировал себя до сих пор, делая упор на учебном процессе. Там проходят практику будущие повара, официанты, то есть это по сути проект не коммерческий, а образовательный. Между тем, свой круг постоянных клиентов у ресторана давно сформировался, там происходят празднования дней рождения, свадеб, фирмы проводят корпоративные мероприятия, а меню очень разнообразно, возможно, даже чрезмерно разнообразно.

Имя ”Manufaktuur” ресторан, конечно, получил в честь Кренгольмской мануфактуры, обанкротившейся на рубеже десятых годов. В свое время учебный центр готовил кадры для одного из главных предприятий Нарвы, а обучение специалистов ткацкого производства продолжалось даже некоторое время после того, как фабрики закрылись.

Руководитель по питанию нарвского филиала Ида-Вирумааского центра профессионального образования Урмас Мурумяэ говорит, что директор филиала никогда не ставил перед ним задачу сделать ресторан существенно популярнее, так как эта цель очевидна для него самого. Мурумяэ говорит, что для ее достижения в ближайшее время планируется проведение тематических вечеринок, посвященных разным кухням мира, например, итальянской, грузинской, и вообще ресторан планируется вывести на новый уровень.

Между тем, есть несколько факторов, которые тормозят развитие ресторана центра профобразования. Прежде всего, то, что график его работы является дневным — ресторан закрывается в 16.00. Также ослабляет его позиции в конкурентной борьбе то, что в ресторане не продается алкоголь.

”В свое время законодательство это позволяло, но сейчас продажа алкоголя в учебном заведении невозможна”, отмечает Урмас, уточняя, что в рамках частных вечеринок, свадеб, юбилеев, алкоголь все-таки доступен клиентам.

При этом расценки в Manufaktuur являются крайне низкими. Подобных нет ни в одном другом ресторане Нарвы, а, может быть, и во всей Эстонии. Например, суп там стоит 1 евро 30 центов, мясо с гарниром — 2 евро 80 центов, красная рыба с соусом и гарниром — 3 евро 50 центов, десерты — по 1 евро 50 центов.

В некотором смысле преимуществом Manufaktuur, но с другой точки зрения — недостатком, является то, что меню там постоянно обновляется, что естественно — студенты учатся делать разные блюда, в том числе авторские блюда.

- Все-таки клиент, который был приятно удивлен вкусом конкретного блюда, может привести друзей, чтобы и их с этим блюдом познакомить, и он будет неприятно удивлен, когда в меню его не обнаружит.

- Многие блюда возвращаются в меню, но оно, конечно, меняется, — говорит Мурумяэ, приехавший в Нарву из Раквере и живущие здесь уже 16 лет, считая город родным.

- Урмас, то, что блюда в ресторане — это результат образовательного процесса, с одной стороны хорошо, но с другой — потребители же могут подозревать, что им может достаться и не самая лучшая еда из-за возможной ученической ошибки.

- Скажу откровенно, за годы работы не было случая, чтобы человеку продали откровенно не удавшееся блюдо — лишь бы продать. То есть бывает, конечно, когда что-то пересолили, но такое случается в каждом ресторане время от времени. Каких-то более серьезных проблем с качеством нашей еды не случается — за этим следим очень внимательно.