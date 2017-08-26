Решение о местонахождении террикона Кукрузе перешло к волости

В среду на публичном обсуждении специальной планировки обустройства террикона Кукрузе местным жителям и заинтересованным лицам было представлено новое местонахождение перемещаемой горы, а также критерии выбора этого места и сопутствующее процессу влияние на окружающую среду, сообщает Министерство окружающей среды.

В ходе публичного обсуждения, состоявшегося на Полярной мызе Кукрузе, в рамках специальной планировки обустройства террикона Кукрузе были представлены проект предварительного решения о новом местонахождении и I этап стратегической оценки влияния на окружающую среду (СОВОС). В обсуждении приняли участие местные жители и заинтересованные лица, которым специалисты представили новое выбранное место для обустраиваемого террикона.

В начале прошлого лета в рамках второго публичного обсуждения специальной планировки были выявлены детали, на которые обратили внимание как фирма-консультант по вопросам окружающей среды Kobras AS, Эстонский центр исследования окружающей среды, так и Министерство окружающей среды. На месте стало ясно, что при выборе решения о местонахождении горы необходимо свести к минимуму риск повторного возгорания и негативного влияния на природную среду и людей.

На встрече руководитель Kobras AS и ведущий эксперт СОВОС Урмас Ури познакомил с двумя альтернативными решениями по части нового местонахождения, а также сделал предложения для принятия окончательного решения. “В общей планировке волости Кохтла террикон Кукрузе не значится как объект с важным территориальным влиянием и обозначенным местоположением, и поэтому необходимо составить специальную планировку и СОВОС. Гора Кукрузе становится опасной для окружающей среды и здоровья людей, и это требует определенного законотворчества и стратегического развития. Согласно заявленным критериям, при сравнении двух альтернативных решений лучшим выглядит первый вариант, т.е. частичный вывоз и перенос оставшейся части для формирования новой горы на север от террикона на земельные отводы Рукки и Нису”, - описывает Ури.

По словам Ури, представленный на обсуждении выбор нового местонахождения обустраиваемого террикона подтверждается результатами сделанных ранее в рамках рабочего проекта исследований грунта. Выбранное место и техническое решение по переносу горы, по его словам, тесно связаны, потому что благодаря перемещению горы можно будет ограничить загрязнения поверхности почвы, грунтовых и поверхностных вод, а также воздуха, которые происходят из-за протекающих в терриконе процессов. Также это остановит самовозгорания горной породы в терриконе, и прекратится нанесение вреда жителям окружающего региона и природе.

“В новом образовании, сооружаемом на воздухонепроницаемой основе и укрытом водозащитным материалом, ликвидируется опасность возможного самовозгорания и сопутствующего этому риску возникновения большего происшествия. Также это решение позволит со временем уменьшить загрязнение грунтовых вод, ликвидировать источники выбросов в воздух и через это значительно улучшить качество жизни местных жителей”, - описывает Ури и добавляет, что возможное укрытие террикона на нынешнем местоположении сохранит очаги тления, а создание нижнего воздухонепроницаемого слоя невозможно, что означает дальнейшее загрязнение грунтовых вод, самовозгорания и, следовательно, опасность большого несчастья.

По заказу Министерства окружающей среды в июле в жилом районе возле террикона Кукрузе начали проводиться дополнительные исследования воздуха, и на сегодня там запущена мониторинговая станция воздуха. Результаты исследования воздуха помогут максимально безопасно и с наименьшими неудобствами организовать строительные работы.

Следующим шагом станет отправка сделанного в рамках специальной планировки проекта предварительного решения о новом местонахождении и I этапа СОВОС на одобрение в волостное собрание Кохтла, а после принятия решения должно начаться составление детального решения специальной планировки и отчета СОВОС. Этап предложения различных технических решений был пройден на стадии составления строительного проекта. “На основании специальной планировки будет при необходимости корректироваться имеющийся рабочий проект, после чего это будут согласовывать и ходатайствовать о необходимом разрешении на строительство”, - пояснил Ури.

Этап предварительных работ по переносу горы будет длиться, по всей видимости, до лета 2018 года, и за это время будет объявлен конкурс госпоставки для нахождения генподрядчика работ по обустройству террикона. “В рамках этапа составления следующей планировки будет создано детальное решение по обустройству горы, что включает в себя процесс детальной планировки, публичные предложения и обсуждение, что привлечет местных жителей к составлению планировки”, - подтвердил проектный руководитель Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо.

Террикон Кукрузе находится в волости Кохтла, и его образует большое количество отходов бывшей шахты Кукрузе, из-за чего гора определена как хранилище опасных отходов горных выработок категории “А”, поскольку террикон горел на протяжении двух длительных периодов. Это также является главной причиной возникновения опасных образований, поскольку угарный газ приводит к продолжающимся процессам горения или образованию полукокса. Самовозгорания горы могут привести к большому происшествию. Гора Кукрузе состоит из примерно 1,3 миллиона тонн остаточной от обогащения сланца породы. Площадь горы составляет 4,85 гектара, ее высота почти 40 метров. Приведения горы в порядок требует законодательство Эстонии и документы развития, эти работы планируется осуществить к 2020 году.