Репортер газеты Eesti Päevaleht провел 2 дня в Нарве: там вполне можно обойтись и эстонским языком

Раньше я думал, что от средневековой Нарвы остались лишь ратуша, замок и бастионы, а все прочее уничтожено. Но во время прогулки по Старому городу живущий в Нарве коллега Роман вдруг показывает на старый кирпичный дом: здесь находится Эстонское общество. ”Ага, все-таки здесь есть еще один старый дом, не уничтоженный в войну”, — приятно удивился я. Чем дольше гуляем, тем больше старинных домов нам попадается. На самом деле старые дома встречаются по всему городу, сохранилась и большая часть фабричного комплекса Кренгольма. Этого достаточно, чтобы опровергнуть утверждение, будто бы старая Нарва уничтожена.

В знаменитую нарвскую Ратушу, которую, может быть, начнут ремонтировать еще в этом году, должны когда-то вновь перебраться городское собрание и мэр города. Рядом с Ратушей — здание Нарвского колледжа Тартуского университета. Далеко не все нарвитяне ему рады. Некоторые местные жители уверены, что здание с необычным фасадом испортило исторический вид Ратушной площади.

По слухам, в Нарве по-прежнему сохранились напоминающие о 90-х уголки. За два дня мне не удалось найти много таких мест, но, честно говоря, одно такое место, где девяностые еще доживают последние дни, все-таки было — это нарвский рынок.

Успел увидеть рынок времен 1990-х практически в последние минуты, потому что тамошние киоски сносят. Рыночная площадка была почти заброшены, половина ларьков пустовала, а покупателей можно было пересчитать на пальцах двух рук.

Гуляя по городу, можно найти уголки, где нарвитяне продают урожай своих садов. Например, возле одного магазина на окраине, группка женщин постарше торгуют на кирпичном парапете высотой по пояс яблоками, морковкой и другими товарами. Немного напоминает начало улицы Виру в Таллинне. Коллега Роман говорит, что там можно достать и контрабандные сигареты. Больше двух евро за пачку отдать не придется.

Эстонским языком можно обойтись

Люди в Нарве выглядят как по-другому, чем в Таллинне: они ухожены и хорошо одеты, открытые и дружелюбные.

В качестве эксперимента решил со всеми нарвитянами говорить на эстонском языке, чтобы посмотреть, насколько я смогу обойтись только им. Могу подтвердить — смог и практически везде.

Не знаю, смогла бы средних лет продавщица киоска с пирожками, где я покупал ”курник”, рассказать мне об истории города по-эстонски, но для продажи пирожков ее знаний эстонского хватило и, похоже, что ей было приятно воспользоваться этим навыком.

Но все, у кого я спрашивал, будем мы говорить по-русски или по-эстонски, отвечали с дружеской улыбкой, что можно на том, так и на другом. Молодые люди, с которыми я общался, могли свободно разговаривать на эстонском.

О Нарве в последнее время много говорят. Когда я спрашивал у нарвитян, почему возник столь большой интерес к городу, многие не могли ответить. ”Нарва, все-таки, один из крупнейших городов Эстонии”, — сказал один местный житель. ”Мы много сделали, чтобы сделать Нарву более привлекательной”, — считает другой нарвитянин, член городского собрания.

”Когда Россия захватила Крым, то почти каждую неделю в Нарву приезжал кто-то из эстонского правительства, — замечает Роман. — Конечно, мы только рады такому вниманию”.