Репинский был вынужден оплатить из своего кармана отдающие предвыборной кампанией инфолистки

По мнению бывшего йыхвиского волостного старейшины и нынешнего члена Рийгикогу и волостного собрания Айвара Сурва, баллотирующийся в Рийгикогу Репинский сознательно использует народный опрос в качестве своей личной предвыборной кампании.

Входящий в Партию реформ Сурва обратился в комиссию по надзору за финансированием партий (КНФП), спрашивая от имени оппозиционных депутатов волостного собрания, не имеет ли место скрытая кампания — на инфолистках, раздаваемых в последние недели в Йыхви как в общественных местах, так и в волостных учреждениях, на одной стороне сообщается о проведении народного опроса, а на другой размещен большой портрет Репинского и его обращение.

Репинский сказал, что связывать инфолистки народного опроса с его предвыборной кампанией безосновательно, поскольку имеющийся на них текст, по его оценке, нейтрален. "Я ни одним словом не похвалил себя и не призывал голосовать за себя или партию", — отметил он.

В то же время Репинский, по его собственным словам, оплатил на прошлой неделе из собственного кармана истраченные на печать этого рекламного листка примерно 200 евро.