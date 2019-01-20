20.01.2019, 10:30

Репинский был вынужден оплатить из своего кармана отдающие предвыборной кампанией инфолистки

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rus.delfi.ee
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Jõulurahu
JõulurahuFoto: Jevgenia Parv

Йыхвиский волостной старейшина Мартин Репинский считает безосновательными упреки, будто он использует инициированный волостными властями референдум по вопросу превращения йыхвиского самоуправления из волости в город для своей личной предвыборной кампании. Однако он все же из собственного кармана оплатил вызвавшие подозрения инфолистки, сообщает "Северное побережье".

По мнению бывшего йыхвиского волостного старейшины и нынешнего члена Рийгикогу и волостного собрания Айвара Сурва, баллотирующийся в Рийгикогу Репинский сознательно использует народный опрос в качестве своей личной предвыборной кампании.

Входящий в Партию реформ Сурва обратился в комиссию по надзору за финансированием партий (КНФП), спрашивая от имени оппозиционных депутатов волостного собрания, не имеет ли место скрытая кампания — на инфолистках, раздаваемых в последние недели в Йыхви как в общественных местах, так и в волостных учреждениях, на одной стороне сообщается о проведении народного опроса, а на другой размещен большой портрет Репинского и его обращение.

Репинский сказал, что связывать инфолистки народного опроса с его предвыборной кампанией безосновательно, поскольку имеющийся на них текст, по его оценке, нейтрален. "Я ни одним словом не похвалил себя и не призывал голосовать за себя или партию", — отметил он.

В то же время Репинский, по его собственным словам, оплатил на прошлой неделе из собственного кармана истраченные на печать этого рекламного листка примерно 200 евро.

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