Ремонт транзитной дороги в Нарве оказался долгой историей

В Нарве с 2016 года ведется подготовка к реализации масштабной реконструкции транзитных дорог — проект "Реконструкция транзитных дорог TEN-T в Нарве" — речь о начальном участке нарвской улицы Раху, почти всей протяженной улице Пауля Кереса, а также о центральном нарвском кольцевом перекрестке, с которого улица Кереса берет начало, то есть о тех дорогах по которым к границе и от границы ездят фуры.

Суммарный бюджет проекта составляет 10,7 миллиона евро, из которых господдержка из средств Европейского фонда сплочения составит 84 процента, а город потратит на это в течение нескольких лет реализации свыше 1,7 миллиона.

Когда-то говорилось — и "Северное побережье" не раз писало на эту тему, — что собственно строительные работы планировалось начать в 2018 году. Год назад чиновник говорил корреспонденту про 2019-й. Нынче сказали про начало строительства в 2020-м. "На следующий год, вполне вероятно, будут запланированы работы", — сказал вице-мэр Нарвы Алексей Евграфов.