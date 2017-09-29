Реконструкция Нарвского вокзала задерживается на год, ратуши — тоже

По осторожным оптимистическим прогнозам руководителя службы проектов Департамента развития и экономики Нарвы Анне Веэво, обновленный Нарвский вокзал, автобусный и железнодорожный, начнет работу к маю следующего года, хотя изначально предполагалось завершить все работы уже в этом сентябре.

Также ранее планировалось, что уже в 2017-м стартуют строительные работы в рамках реализации большого проекта — реконструкции исторической нарвской ратуши, куда должно переехать горсобрание, и строительства ратушной площади, но как и в случае вокзала все задерживается примерно на год.

Причем в случае вокзала о сроках реализации проекта Анне Веэво говорит очень осторожно, сдачу объекта к маю будущего года называет "взвешенно оптимистичным сценарием".

”Так или иначе в зимний период работы на окружающей вокзал территории не будут вестись, и их отложат до весны”, — сообщает Веэво.

После реконструкции Нарвского железнодорожного вокзала он станет обслуживать также и пассажиров автобусов. AS Vant занимается в рамках этого большого проекта возведением крытого перрона, терминала, а AS Lemminkäinen Eesti — реконструкцией прилегающей к вокзалу территории. Еще весной выяснилось, что приступить к строительству в мае, как изначально планировалось, не удастся.

По разным причинам задерживалась реализация планов Eesti Raudtee AS, отвечающего непосредственно за реконструкцию здания, но главное — в ходе предварительных работ обнаружился целый клубок коммуникаций, часть из которых не учтена документацией, а перенести их оказалось нетривиальной задачей. Все-таки находящиеся там электрические и оптико-волокнистые кабели, обеспечивающие связь, решают задачи безопасности на государственном уровне.

К задержкам не могло не привести и обнаружение под асфальтом перед автобусным и железнодорожными вокзалами, а также ведущей у ним дороги, исторической мостовой из булыжника. Булыжник, напомним, был тщательно собран. Часть его используют для мощения площади перед зданием железнодорожного вокзала, которой станет часть дороги вдоль железной дороги — ее закроют для сквозного проезда, в соответствии с правилами безопасности.

Часть булыжников планируется использовать при строительстве площади перед городской ратушей. Между тем, разработка строительного проекта, который включает в себя и саму ратушу, и площадь перед ней, продолжается. Проектирование предположительно завершится уже в этом году, а к лету 2018 года в ЕAS подадут окончательное ходатайство о финансировании (по сути это просто формальность — принципиальное согласие на выделением средств уже дано), и, если никаких сюрпризов не произойдет, летом объявят госпоставку, и работы начнутся осенью будущего года.

Анне Веэво информирует, что тут к задержке привело то, что авторы подготовленного еще в середине 2000-х проекта ратушной площади сочли его несовременным, что привело к организации нового конкурса идей, осуществленного в начале этого года (итоги подвели в апреле).

Напомним, что в рамках реконструкции Нарвской ратуши, куда должно переехать Нарвское городское собрание, будет основательно обновлен интерьер исторического здания, в котором появится лифт, фасады покрасят в красный, близкий к терракотовому, цвет, построят новую площадь перед ратушей и облагородят окружающую ее территорию.

Архитектурный проект реконструкции ратуши (ее можно назвать и реставрацией, с той оговоркой, что внутри здания многое будет сделано по-новому), а также ратушной площади, выполняющийся ида-вирумааской фирмой Zaroaster OÜ.

Проект реконструкции ратуши и строительства ратушной площади получил поддержку в рамках программы ”Развитие городских регионов Ида-Вирумаа” — пособие составило 4 миллиона 900 тысяч евро, а общая стоимость — 5.8 млн евро.

Эта программа также даст возможность реализовать первый этап строительства Стокгольмской площади, той ее части, которая примыкает к ратуше. В частности там обустроят парковку — временную, так как позже ее планируется сделать подземной, когда будут найдены еще 3 миллиона евро на реализацию всего задуманного. Пока на Стокгольмскую площадь, занимающую первое место среди резервных проектов вышеназванной программы, пойдет 1 миллион евро. На Стокгольмской площади также предполагается в отдаленном будущем построить новое здание городской библиотеки, а также горуправы.