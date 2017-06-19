Реконструкция нарвского ДК ”Ругодив” остановилась еще в конце апреля. Готовят новый конкурс

Как сообщила Delfi заведующая Отделом коммунального хозяйства и строительства нарвского Департамента горхозяйства Татьяна Леннук, новый конкурс на подрядчика, которому предстоит завершить реконструкцию ДК, будет объявлен в конце июня.

Реконструкцция остановилась еще в апреле, когда был выполнен только первый этап, 30 процентов от общего объема запланированных работ, хотя обновление ДК изначально планировалось завершить к началу этого года.

Издание ”Нарвский рабочий” рассказало, что реконструкция была заморожена из-за того, что подрядчик, Riito Ehitus, плохо оценил свои возможности, предложив в рамках в конкурса неадекватно низкую цену, а, возможно, сделал это намеренно, рассчитывая заработать на первом этапе, а потом оставить объект.

”Буквально с первых недель работы пошли с отставанием от графика, то есть свои обязательства строитель не исполнял, что сразу же стало головной болью Департамента городского хозяйства”, — сказал ”Нарвскому рабочему” председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов.

Нарвские власти отмечают, что репутация Riito Ehitus позволяла предположить, что проблемы возникнут (например, спортивный зал в школе волости Вайвара она не достроила), но формальному победителю конкурса управа по закону не могла отказать.

”Нарвский рабочий” информирует, что Департамент горхозяйства неоднократно штрафовал Riito Ehitus, а общая сумма штрафных санкций, удержанная из средств выплачиваемых подрядчику за выполненные работы, составила примерно 50 тысяч евро.

”Тем не менее, видимо, деньги, полученные фирмой за сделанные работы, с лихвой перекрывают все штрафные санкции, — сказал ”Нарвскому рабочему” Алексей Воронов, глава депутатской фракции ”Единая Нарва”. — Именно на этом строится тактика таких строителей. Они заранее знают, что до конца доводить объект не придется, поэтому стремятся получить побольше денег за первый этап работ”.

Газета информирует, что Департамент городского хозяйства ”сделал почти невозможное”, достигнув с Riito Ehitus договоренности о том, что фирма добровольно уйдет с объекта. Riito Ehitus выставила последний счет на 90 тысяч евро, но город не намерен платить больше 20 тысяч, подтвержденных специально назначенной экспертизой.

”На сегодняшний день в ДК произведено примерно 30 процентов запланированных работ, на что потрачено порядка 400 тысяч евро. В бюджете проекта осталось еще 1 600 000-1 700 000 евро”, — рассказывает ”Нарвский рабочий”.

Отдельная сумма запланирована на новую мебель для зрительного зала, а также для всех кабинетов ДК.

В ходе ремонтных работ в ”Ругодиве” в числе прочего устанавливают два лифта, один из них — в танцевальном зале. Сам зал основательно перестраивается.

Реконструкция Дома культуры началась год назад и должна была завершиться к в конце декабря 2016-го. В кружках и секциях ”Ругодива” занимается более 600 человек. На время глобального ремонта кружки и секции нашли себе временное пристанище в других городских учреждениях, например, в школах.