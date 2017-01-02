Запланировавшие объединение волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу не смогли набрать необходимые для создания единого самоуправления 5000 жителей.

Эту информацию корреспонденту портала rus.err.ee подтвердили как председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу Инге Мушкина, так и старейшина волости Вайвара Вейкко Лухалайд.

"Первоначальные данные говорят о том, что до требуемого законом об административной реформе минимума в 5000 жителей не хватает 211 человек", — сказал Лухалайд.

"Теперь мы намерены просить у правительства о разрешении сформировать совместное с волостью Вайвара самоуправление, несмотря на отсутствие требуемого минимального числа жителей. Правительству предстоит решать, одобрить наше ходатайство или нет", — сказала Инге Мушкина.

"До 15 февраля правительство может предложить нам вступить в переговоры с соседями. Например, с Тойла, Иллука или Силламяэ. В таком случае мы обратимся к правительству с ходатайством об исключении, чтобы нам позволили создать самоуправление, в которое вошли бы только волость Вайвара и город Нарва-Йыэсуу. Я уверен, что это исключение будет сделано. Наше объединение выглядит очень логичным", — уточнил Вейкко Лухалайд.