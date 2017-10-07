Рейнсалу требует перенос госучреждений в Ида-Вирумаа, чтобы остановить русификацию региона

Министр юстиции Урмас Рейнсалу послал министру государственного администрирования Яаку Аабу письмо, в котором он требует в обязательном порядке перенести государственные учреждения в Ида-Вирумаа, что препятствовать продолжению русификации региона.

"Русификация Ида-Вирумаа продолжается, русскоязычная община находится в абсолютно доминирующем информационном поле Кремля, и с точки зрения стратегической есть опасность потерять Ида-Вирумаа”, — пишет Рейнсалу.

Поэтому и возникла идея увеличить государственное присутствие в Ида-Вирумаа, улучшить социальную инфраструктуру, препятствовать пропаганде и увеличить долю эстонцем в регионе. Рейнсалу советует смело воплощать данную идею в жизнь.

Он считает, что нужно принять решение насчет дополнительной оплаты для чиновников, работающих в Ида-Вирумаа.