Реакция нарвитян на ”Кремлевских соловьев”: очень не понравился мат, а вообще — восторг

Именно нарвской публики на предпремьерном показе было не так много, но ее реакция особенно интересна, с учетом того, что спектакли эстонских театров в Нарву привозят крайне редко, а события такого масштаба — еще за неделю до премьеры на ”Кремлевских соловьев” было продано около 20 тысяч билетов — в городе вообще никогда не случалось.

Ваш корреспондент пообщался с примерно десятком первых зрителей ”соловьев” из числа нарвитян и ни от одного не услышал однозначно негативного отзыва об увиденном шоу. Не все восторгаются, хотя это очень распространенная реакция, но никто не пожалел, что пошел. Но в то же время практически все собеседники высказали свои замечания по поводу того, что им все-таки не понравилось. Приведем те, о которых говорили многие, дав небольшой комментарий, субъективный, конечно.

”В шоу очень много мата и он там не к месту. Такое впечатление, что эстонские артисты не совсем понимают, что говорят”.

Мата в постановке действительно многовато, и, если для эстонской публики это всего лишь колорит закулисья в советское время, то ухо русского зрителя разнообразные выражения (а там не только давно ставший печатным в эcтонской прессе и использующийся даже в рекламе pohui) коробили, ломали настрой, отображаясь в том числе в субтитрах.

Очевидно, что автор, работая над постановкой, хотел избежать легковесности, сделать не безмятежный мюзикл, а основанную на реальных фактах драму с переходом в трагедию, но условности искусства никто не отменял и для русского зрителя натуралистические речевые подробности оказались перебором. Не учли.