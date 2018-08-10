Реакция нарвитян на ”Кремлевских соловьев”: очень не понравился мат, а вообще — восторг

”Драматург вообще плохо поработал: единой истории не вышло, интриги нет, сопереживать главному герою от начала до конца тяжело”.
Давайте все-таки помнить о том, что это музыкальный спектакль, условно говоря — даже мюзикл. Если убрать из него все песни, а их там полтора десятка, оставив один текст, то все будет совсем грустно и непонятно. Вряд ли стоит судить автора за то, что написал плохую драму с несовершенными диалогами, когда перед ним стояла задача дать яркую картинку времени, что все-таки удалось, а главная тема ”что значит быть знаменитым” отработана очень достойно. Хотя создатели спектакля показали целую плеяду ”кремлевских соловьев”, эстонских музыкантов ставших звездами всесоюзного масштаба, судьба Яака Йоала очень интересна тем, что, вопреки расхожему мнению, он ушел со сцены не тогда, когда СССР развалился, а задолго до этого. Это был сознательный выбор, связанный именно с творчеством, и авторам так или иначе удалось неплохо об этом рассказать.
”В спектакле звучат не самые лучшие песни Яака Йоала”.
Эти критические замечания можно было предсказать еще тогда, когда только идея постановки такого спектакля стала достоянием масс. И дело не только в том, что на вкус и цвет товарищей нет, но и в том, что творчество Яака Йоала для эстонской и русской — совершенно разное. На просторах союза и в эфире главных телеканалов он блистал с одними песнями, на русском, что немаловажно, а в республике был известен совершенно другими. Понятно, что русский зритель ждал знакомых ему песен (и некоторые из них звучат в спектакле), но авторы, разумеется, не могли обойти вниманием и запрос эстонской публики, которая по факту составляет большинство на нарвских представлениях.
”Русский перевод сделан неаккуратно, много ошибок, а временами субтитры просто пропадают”.
Все так, и тут возразить совершенно нечем. Но, что важно, эту проблему еще можно решить — впереди 11 представлений, великолепных, конечно.