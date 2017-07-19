Развивающий ветряные парки предприниматель обратился в КаПо, но тщетно

Создающие ветряной парк Айду братья Сынаялг не одни ”бомбят” госучреждения на тему ветряков, сообщает Eesti Ekspress.

Также коммерческие объединения Raisner и Est Wind Power, связанные с бизнесменом Харри Раудвере, уже долгое время требуют от правительства объяснений, почему госучреждения препятствуют им сооружать ветряные парки в Ида-Вирумаа, хотя ранее были даны все разрешения, в том числе от министерства обороны, и, опираясь на них, уже были сделаны серьезные инвестиции.

Ясного ответа фирмы до сих пор не получили. Вместо этого чиновники ”набрали в рот воды”, одно госучреждение делегировало право ответа другому, а время все течет.

Член совета фирмы Raisner Райго Сылг сообщил на прошлой неделе правительству, что если в свое время оно имело смелость принять соответствующие решения, то должно легко объяснить, на каком основании оно это делало и почему тянет с ответом на ходатайство, требующее таких объяснений.

Еще в январе Раудвере обратился в Полицию безопасности, сделав сообщение о преступлении в связи с коррупцией больших масштабов в энергетике Эстонии.

”С 2012 года началась явно координируемая борьба разных учреждений против всех ветряков, за исключением ветряных парков, планируемых концерном Eesti Energia”, — сообщил он.

Прежде всего, Раудвере беспокоила блокировка развития его ветряных парков со стороны Министерства обороны, которое не согласует его проекты, в то время как проекты Eesti Energia без проблем одобряются. Ранее Минобороны проекты фирм Раудвере согласовало, но позже отказалось от своего одобрения в нарушение обязательств.

Полиция безопасности расследование не начала, так как по оценке полицейских достаточная информация для его начала отсутствовала, а слишком легко начинаемые расследования перегружают правоохранительную систему государства.