Разрешение на использование сотен тонн радиоактивных отходов при строительстве в Силламяэском порту еще не выдано, но не из-за сомнений в безопасности

Изначально предполагалось, что 500 с лишним тонн радиоактивных отходов будут отправлены за океан, в США — концерну Molycorp, которому принадлежал и силламяэский завод, но американская компания прекратила свою деятельность.

На брифинге Коммуникационного бюро правительства, прошедшем в Нарве 1 февраля, специалист по радиационному контролю Департамента окружающей среды Алар Польт рассказал об обработке cодержащих природные радионуклиды отходы на действующем в Силламяэ предприятием NPM Silmet.

Silmet обратился в департамент за разрешением на работу с этими отходами. По словам Польта, разрешение еще не выдали, но не из-за сомнений в безопасности с радиационной точки зрения, а там есть и другие вопросы.

Польт рассказал, что радиоактивные остатки предполагается смешивать со сланцевой золой и использовать при строительстве на территории порта. И проблемой, как обращает внимание Польт, является то, что планы завода должны быть согласованы с планами развития порта.

«Silmet не может сказать порту строить и какие материалы там использовать, это порту решать», - сказал Польт.