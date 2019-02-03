Разрешение на использование сотен тонн радиоактивных отходов при строительстве в Силламяэском порту еще не выдано, но не из-за сомнений в безопасности(9)
Информация о том, что более 500 тонн радиоактивных отходов, хранящихся пока в бочках на территории силламяэского предприятия NPM Silmet, останутся в Силламяэ, будут, по сути, захоронены в порту при строительных работах, продолжает будоражить жителей приморского города и всего региона. Разрешение на использование отходов на месте для строительных работ в порту Департаментом окружающей среды еще не выдано, но, как в нем подчеркивают, дело не в сомнениях в безопасности этого плана.