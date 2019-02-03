03.02.2019, 09:25

Разрешение на использование сотен тонн радиоактивных отходов при строительстве в Силламяэском порту еще не выдано, но не из-за сомнений в безопасности

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Роман Викулов
Роман Викулов
EST 2
Sillamäe sadam 2015
Sillamäe sadam 2015Foto: Sergei Stepanov, NPA

Информация о том, что более 500 тонн радиоактивных отходов, хранящихся пока в бочках на территории силламяэского предприятия NPM Silmet, останутся в Силламяэ, будут, по сути, захоронены в порту при строительных работах, продолжает будоражить жителей приморского города и всего региона. Разрешение на использование отходов на месте для строительных работ в порту Департаментом окружающей среды еще не выдано, но, как в нем подчеркивают, дело не в сомнениях в безопасности этого плана.

Изначально предполагалось, что 500 с лишним тонн радиоактивных отходов будут отправлены за океан, в США — концерну Molycorp, которому принадлежал и силламяэский завод, но американская компания прекратила свою деятельность.

На брифинге Коммуникационного бюро правительства, прошедшем в Нарве 1 февраля, специалист по радиационному контролю Департамента окружающей среды Алар Польт рассказал об обработке cодержащих природные радионуклиды отходы на действующем в Силламяэ предприятием NPM Silmet.

Silmet обратился в департамент за разрешением на работу с этими отходами. По словам Польта, разрешение еще не выдали, но не из-за сомнений в безопасности с радиационной точки зрения, а там есть и другие вопросы.

Польт рассказал, что радиоактивные остатки предполагается смешивать со сланцевой золой и использовать при строительстве на территории порта. И проблемой, как обращает внимание Польт, является то, что планы завода должны быть согласованы с планами развития порта.

«Silmet не может сказать порту строить и какие материалы там использовать, это порту решать», - сказал Польт.

Специалист по радиационному контролю на брифинге подчеркивал, что никаких рисков использвание радиоактивных отходов не несет. По его заверению, предъявляющиеся нормативы по радиоактивному излучению находятся на очень и очень низком уровне, не представляющем хоть сколько-то существенной опасности.

«С точки зрения безопасности это совершенно приемлемое решение», - убеждает Польт.

Алар Польт сказал на брифинге много успокаивающего о природных источниках радиации.

«Радиоактивность везде существует, но не в такой степени, чтобы ощущаться», - сказал Польт. По его словам, вероятность заболеть раком легких у курящих людей выше в 2000 раз, чем у некурящих,но подвергающихся воздействию природной радиации.

«В мире есть места, где уровень природной радиация в сотни раз выше, чем в среднем по Эстонии, и при этом большего уровня заболевания раком там не наблюдается», - отметил Алар Польт.

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