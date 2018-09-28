28.09.2018, 18:30

Ратас: я рад, что в этом году День самоуправления проходит именно в Нарве

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rus.delfi.ee
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Ратас: я рад, что в этом году День самоуправления проходит именно в Нарве
Фото: Юрген Рандма/Коммуникационное бюро правительства

Нарва и ее потенциал в этом году особенно часто оказывались в центре внимания, сказал премьер-министр Юри Ратас, выступая с докладом на третьем Дне самоуправления в нарвском культурном центре ”Ругодив”, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Мне нравится идея в 21 веке превратить Нарву в молодежный приграничный город. Особенно можно приветствовать стремление Нарвы претендовать на титул Культурной столицы Европы 2014”, — заявил Ратас. ”Идею сделать Нарву центром притяжения молодежи разделяет и правительство, которое поддержало строительство нарвского театрального центра Vaba Lava и нарвского здания Академии МВД. В сентябре правительство утвердило программу инвестиций в здания основных школ, в рамках которой будет построено новое здание Нарвской Кесклиннаской основной школы”, — добавил он.

Ратас выразил надежду, что утвержденный с этого года в качестве официальной государственной знаменательной даты День самоуправления, который будет отмечаться 1 октября, поможет сделать идею самоуправления и его задачи более близкими и понятными населению. По словам премьер-министра, административная реформа накладывает на местную власть и государство повышенную ответственность тесно сотрудничать во благо людей. ”Хорошее партнерство означает не просто то, что самоуправление состоит в хороших отношениях с государством. Как государство, самоуправление, так и граждане должны прилагать усилия к тому, чтобы из небольших населенных не звучали озабоченные голоса, чтобы в результате слияния и реорганизации самоуправлений не возникало новых запустелых окраин”, — подчеркнул Ратас.

О сотрудничестве между государством и местной властью в деле поддержки предпринимательства и превращения Ида-Вирумаа в ориентированный на молодежь регион шла речь и на других сегодняшних встречах премьер-министра, которые прошли в Нарве, Кохтла-Ярве и Йыхви. На встрече с местными предпринимателями Ратас ответил, что запущенная в июле программа для Ида-Вирумаа, бюджет которой на следующий год составляет около 5 миллионов евро, является только первым шагом на пути увеличения государственной поддержки данного региона. ”Ида-Вирумаа дает Эстонии больше ресурсов, чем получает. В будущем эта пропорция должна измениться”, — заявил Ратас.

Утром премьер-министр познакомился с лабораториями Вируского колледжа Таллиннского Технического Университета, подискутировал со студентами на темы будущего искусственного интеллекта и Европейского союза. Затем состоялась встреча с руководством OÜ Järve Biopuhastus. Ее участники вместе пытались найти решение проблемы, как уменьшить влияние очистного комплекса на окружающую среду и качество воздуха. С представителями экспортирующего акустические системы предприятия AUDES обсуждалось влияние Брексита на экспорт и вопрос привлечения в Ида-Вирумаа семей молодых специалистов.

Во второй половине дня премьер-министр встретился в Йыхви с руководителями и населением волости, ознакомился с планами развития городского парка и стадиона. Вечером у него состоятся встречи с жителями Кохтла-Ярве и представителями местного самоуправления. Также Ратас получит обзор планов на будущее Айдуского центра водного спорта.

Tallinn Hockey weekend
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