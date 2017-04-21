21.04.2017, 11:25

Ратас посетит Ида-Вирумаа

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

Сегодня премьер-министр Юри Ратас совершает объезд Ида-Вирумаа, где посетит несколько важных учреждений и предприятий, а также встретится с местными жителями.

Визит премьер-министра начнется со встречи с членами городской управы Кохтла-Ярве. В первой половине дня премьер-министр также ознакомится с работой концерна Viru Keemia Grupp AS.

Во второй половине дня Юри Ратас посетит электростанцию Eesti Energia в Аувере, затем состоится встреча с представителями нарвской горуправы, а также посещение будущего места нахождения Нарвского коллежда Академии внутренних дел и ознакомление со спортивными дорожками в Яккекюла.

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