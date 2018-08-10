Ратас: получившие подозрение члены Нарвского горсобрания не могут продолжать на своих местах

Также правление предложило выбрать председателем Центристской фракции Нарвского горсобрания и председателем и вице-председателем горсобрания людей, не связанных с подозрением.

Ратас отметил, что Центристская партия под его руководством не приемлет коррупции ни в каком виде. ”Это проблема всего общества, в ее расследование должны активно вносить свой вклад и правоохранительные органы, и политики и все люди. Публичные средства всегда следует использовать прозрачно, исходя из общих интересов людей и избегая конфликта интересов”, — подчеркнул Ратас.

”Жители Нарвы достойны честного, прозрачного и служащего общим интересам руководства городом”, — сказал премьер.

Правление Центристской партии попросило руководство округа собраться в ближайшее время и обсудить дальнейшие шаги для претворения в жизнь решения правления.