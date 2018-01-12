Ратас отправился в Нарву и Нарва-Йыэсуу, чтобы обсудить будущее региона

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Сегодня, 12 января, премьер-министр Юри Ратас отправился с коротким визитом в Нарву и Нарва-Йыэсуу, чтобы обсудить с представителями местного самоуправления и предпринимателями перспективы развития региона и познакомить их с проектом правительственной программы поддержки Ида-Вирумаа.