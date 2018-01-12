Ратас отправился в Нарву и Нарва-Йыэсуу, чтобы обсудить будущее региона

Сегодня, 12 января, премьер-министр Юри Ратас отправился с коротким визитом в Нарву и Нарва-Йыэсуу, чтобы обсудить с представителями местного самоуправления и предпринимателями перспективы развития региона и познакомить их с проектом правительственной программы поддержки Ида-Вирумаа.
Премьер-министра сопровождают представители Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) и Министерства финансов.
В программе визита Юри Ратаса:
8.00 -8.45 — встреча с представителями местного самоуправления и предпринимателями Нарва-Йыэсуу в конференц-центре отеля Noorus SPA.
9.10-10.20 — посещение нарвских промышленных парков (MTÜ tööstuspark Intec-Nacro и Narva Tööstuspark) и завода ”Аквафор”.
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10.30-11.00 — знакомство с предприятием Fortaco Estonia OÜ.
11.00 -11.50 — Встреча с нарвскими предпринимателями в конференц-зале предприятия Fortaco Estonia OÜ, в ходе которой совместно с представителем Министерства финансов премьер-министр представит проект программы поддержки Ида-Вирумаа.