Ратас насчитал в Нарвском горсобрании как минимум одного центриста

На вопрос, какие у него рычаги влияния на Нарву, Ратас ответил, что по эстонским законам местные самоуправления фактически автономны: "Рычаги должны быть у инстанций, которые следят за тем, чтобы все происходило в рамках закона".

"Если же отвечать только политически, тогда я отвечу, что у Центристской партии в Нарве по-прежнему есть мэр и по крайней мере один член городского собрания [Михаил Стальнухин]", — добавил Юри Ратас. При этом он не учел, что в горсобрании остались еще три члена Центристской партии — Федор Овсянников, Тамара Комлова и Светлана Лешихина.

"Если отвечать по существу, то я считаю, что правление партии приняло правильное решение — вместе с такими людьми сегодняшняя Центристская партия дальше не пойдет. Правда, наше решение состояло в том, что подозреваемые больше не могут оставаться в горсобрании и работать на руководящих должностях в городских структурах, но к ним присоединились и те депутаты, которым подозрений не предъявляли. Но этим шагом в чуть более длинной перспективе Нарва вышла на очень правильный путь. Это прозрачное, это честное управление городом. Я искренне верю, что ни один цент из кармана жителя Нарвы не должны идти на деятельность, на которую брошена тень", — сказал Юри Ратас.