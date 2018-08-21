21.08.2018, 15:10

Ратас насчитал в Нарвском горсобрании как минимум одного центриста


rus.delfi.ee
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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

Несмотря на то, что фракция Центристской партии в Нарвском городском собрании прекратила свое существование, председатель политической силы Юри Ратас считает, что в долгосрочной перспективе это правильное решение, пишет rus.err.ee.

На вопрос, какие у него рычаги влияния на Нарву, Ратас ответил, что по эстонским законам местные самоуправления фактически автономны: "Рычаги должны быть у инстанций, которые следят за тем, чтобы все происходило в рамках закона".

"Если же отвечать только политически, тогда я отвечу, что у Центристской партии в Нарве по-прежнему есть мэр и по крайней мере один член городского собрания [Михаил Стальнухин]", — добавил Юри Ратас. При этом он не учел, что в горсобрании остались еще три члена Центристской партии — Федор Овсянников, Тамара Комлова и Светлана Лешихина.

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"Если отвечать по существу, то я считаю, что правление партии приняло правильное решение — вместе с такими людьми сегодняшняя Центристская партия дальше не пойдет. Правда, наше решение состояло в том, что подозреваемые больше не могут оставаться в горсобрании и работать на руководящих должностях в городских структурах, но к ним присоединились и те депутаты, которым подозрений не предъявляли. Но этим шагом в чуть более длинной перспективе Нарва вышла на очень правильный путь. Это прозрачное, это честное управление городом. Я искренне верю, что ни один цент из кармана жителя Нарвы не должны идти на деятельность, на которую брошена тень", — сказал Юри Ратас.

В то же время он признал, что фактически в Нарве ничего не поменялось — руководят городом те же самые лица, которые на прошлой неделе вышли из Центристской партии.

"Жаль, что руководство нашей партии считает нас коррупционерами. Мы уважаем решение правления партии и, чтобы не бросать тень на партию, на время следствия вышли из ее рядов", — прокомментировал на прошлой неделе бывший председатель фракции Центристской партии в Нарвском горсобрании Алексей Воронов.

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