Рассказываем, какие проекты будут реализованы в Ида-Вирумаа на выделенные EAS 12 млн евро

Государственное Целевое учреждение развития предпринимательства в рамках второго тура программы повышения конкурентоспособности регионов поддержало 18 инвестиционных проектов в Харьюмаа, Йыгевамаа и Ида-Вирумаа на 21 млн евро в целом. Больше половины этой суммы, почти 12 миллионов, приходится на проекты, связные с развитием Ида-Вирумаа.

”Поддержаны проекты трех уездов, направленные, прежде всего на создание рабочих мест и повышение предпринимательской активности в регионах, а также повышающие доступность публичных услуг и развивающие жизненную среду”, — говорит министр госуправления Яак Ааб.

Директор Центра пособий EAS Моника Ханков отмечает, что в этом туре ходатайств было особенно много сильных проектов, направленных на развитие туризма. 11 из 18 поддержанных проектов связаны с развитием региональной туристической инфраструктуры, достопримечательностей, которые призваны продлить пребывание туристов в трех уездах.

В Ида-Вирумаа в ближайшие годы будут реализованы 6 больших проектаов, в том числе те, что связаны с развитием более не используемых по своему первоначальному назначению промышленных зданий и территорий.

В рамках второго тура программы регионального развития поддержаны следующие ида-вирумааские проекты:

Водный мир Айду



Размер пособия — 3 727 928 евро

На бывшем сланцевом карьере создают уникальный аттракцион ”Водный мир Айду”, в котором развивают возможности для занятий водными видами спорта, а также развлекательную инфраструктуру.

”Водный мир” — это водные поездки, купания, гребля, лазалки, пляжные радости, театр и концерты.

Будет создано 12 прямых и 30 косвенных рабочих мест.

Кренгольмский текстильный мир



Размер пособия — 3 590 053 евро

В закрытых пока хлопковых складах исторической Кренгольмской мануфактуры, находящейся в Нарве, создадут туристический аттракцион, образовательного направления — ”Кренгольмский текстильный мир”. Историю Кренгольма, текстиля и дизайна будут рассказывать наружная и внутренняя экспозиция в игровой форме на самом современном уровне.

Музей подпольного спиртного и концертный дом



Размер пособия — 465 780 евро

В Лимала, рядом с песчаным пляжем планируется воссоздать исторический рыбацкий поселок, жители которого в 1920-1940-х годах занимались перевозками нелегальных спиртных напитков. Также планируется построить 15-метровую смотровую башню и уличную сцену.

Кроме того (не на проектные деньги) будет построен отель на 35 человек. Вместе с уже действующими яхтенным портом в Пуртсе и рестораном Tulivee получится целостный туристический центр, рассказывающий посетителям историю прибрежного народа.

Развитие Силламяэского променада

Размер пособия — 2 318 672 евро

Построят пляжный променад, который объединит пассажирский и яхтенный порт с центром города и создаст вместе с реконструированным бульваром Мере одно целое.

Развитие туристической сети Ида-Вирумаа



Размер пособия — 469 625 евро

Цель туристического кластера — стать вторым по количеству мест ночевки для туристов округом в Эстонии. Планируется развить туристические услуги, товары, внедрить двухгодичную кампанию по их сбыту в Эстонии, Финляндии и России.

Реновация подъезда к промпарку Ярве (части улицы Эзитаяте)



Размер пособия — 1 360 000 евро

Планируется реконструкция улицы Эхитаяте, ведущей в промышленный район Кохтла-Ярве.