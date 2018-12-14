Ради политического баланса йыхвискую управу расширили

- Собрание дало /управе/ полномочия делать изменения в штатном расписании в пределах утверждённого фонда заработной платы. Мы знаем, что нынче и управа расширилась, и зарплаты первых лиц скачкообразно выросли, и сейчас речь идёт о включении туда шестого члена. Но мы не знаем, как всё это согласуется с ранее установленным зарплатным фондом. Поэтому хотелось бы увидеть данные, какая часть этого фонда уже израсходована, что осталось и что этот остаток позволяет, — сказал Сурва.

По словам волостного старейшины Мартина Репинского, ещё при своём вступлении в должность он обещал, что фонд зарплат в управлении не вырастет и сегодня помощники старейшины выполняют много работы простых специалистов. Что же касается данных о самом фонде зарплат, то они доступны на сайте министерства финансов, заключил он.

”Анекдотическим” назвал этот ответ ещё один оппозиционный депутат Пауль Паас (фракция ”За Йыхви”). Он обратил внимание на то, что старейшина подтвердил — денег фонда, очевидно, хватит даже на рождественскую премию в управе, и пришёл к выводу: либо депутатов обманывают, либо годовой бюджет в своё время был принят очень ”раздутым”. Репинский ответил, что на сайт министерства он переадресовал из соображений избежать бумажных распечаток, но если народные избранники хотят, то управа может подготовить для них эти сведения.

В итоге голосами правящей коалиции корректировки в руководство по зарплатам волостных чиновников были всё же внесены.

”Чем он будет заниматься?”

После этого ”авангардного сражения” основной ”бой” развернулся при рассмотрении вопросов о пополнении состава волостного правительства.

На просьбу оппозиции обосновать увеличение состава управы до шести человек Мартин Репинский ответил, что исполнительный орган принимает разные решения и хорошо, если в нём будут представлены разные мнения и компетентные люди.

- В работе много объёмистых проектов, а чем больше денег, тем больше и ответственности. У сегодняшних чиновников большая нагрузка и компетенция, но неплохо, если добавится умных людей, — старейшина также дал понять, что управа нацелена и на то, чтобы в Йыхви больше не повторялись политические кризисы последних лет.

Что касается конкретных задач шестого члена управы, то на самой сессии чёткой формулировки они не получили. По словам старейшины, член волостного управления ”занимается всем и отвечает за всё” и во многих самоуправлениях есть такая система, при которой у этого чиновника нет отдельной сферы ответственности, что не противоречит закону. Сам Алексей Наумкин как кандидат сказал, что заниматься будет тем, что должен делать по закону член управы. Член коалиции Артур Сепперн сказал в защиту нового назначения, что после административной реформы волость получила дополнительные функции.

Оппозицию эти пояснения категорически не удовлетворили.

- Если, как нам объяснили, новый человек будет заниматься всем, то зачем тогда нужен старейшина, зачем волостная управа? — развёл руками Пауль Паас.

Оппозиция потребовала, чтобы вопрос о новом назначении решался поимённым голосованием. Однако восьми оппозиционных голосов (Теэт Энок, Марис Тоомель, Арво Аллер, Пауль Паас, Майт Сепп, Кайя Калдвеэ, Нина Негласон и Айвар Сурва) предсказуемо не хватило, и коалиционным большинством Наумкин получил место в составе управы с жалованьем в 2500 евро.

”Политическое решение”

Лидер оппозиции Нина Негласон в комментарии для ”ИП” отвергла все прозвучавшие на сессии доводы в пользу расширения исполнительного органа.

- Если нам говорят, что в управе будет представлено больше мнений, так пожалуйста — вот вам 21 депутат волостного собрания, советуйтесь на здоровье. Если говорят, что работают в интересах народа, то получается, что йыхвисцы должны радоваться тому, что у нас всё больше членов управы с хорошей зарплатой. Если ссылаются на нынешние большие проекты, то ведь и прежние управы в составе трёх человек справлялись с крупными стройками в Йыхви.

Негласон отметила, что, конечно, в политике могут быть ситуации, когда какого-то человека надо взять ради политических целей — например, сохранения коалиции, но ”тогда надо так подготовиться и объяснить, почему этот человек нужен, чтобы никто не смог придраться”. Происходившее же на сессии выглядело как цирк, считает она.

Что касается состояния фондов оплаты в управе и собрании, то, с учётом всех проведённых в текущем году — как прежней коалицией, так и в особенности нынешней — повышений, сомнения и вопросы остаются и в декабре оппозиция постарается в этом серьёзно разобраться, подтвердила Негласон.

Новый член йыхвиской волостной управы Алексей Наумкин сказал ”ИП” в начале текущей недели, что, в принципе, задачи члена управы определяются уставом самоуправления и подразумевают работу со всеми документами, которые исполнительный орган принимает или готовит для собрания. Ещё в начале лета, перед сменой власти в Йыхви, Наумкина-старейшину оппоненты упрекали в чрезмерно дотошном отношении ко всем бумагам, теперь же, как он надеется, это его качество всё же пригодится в работе.