Ради политического баланса йыхвискую управу расширили

Последнее заседание йыхвиского волостного ”парламента” оказалось примечательно не только тем, что было выездным — в стенах отремонтированной русской основной школы, но и тем, что на нём много говорилось о кадровой политике и очередных переменах в составе исполнительного органа власти.
Главным результатом стало то, что в волостной управе, как правительстве, Йыхви появился шестой человек. Оплачиваемым членом управы без статуса заместителя старейшины стал Алексей Наумкин, ранее сам занимавший пост старейшины, но после летнего перехода власти к коалиции центристов и союза ”Йыхви — наш дом” некоторое время работавший в составе депутатского корпуса, будучи руководителем фракции ”Йыхви — наш дом” и зампредседателя собрания.
Но это назначение в длинной повестке того заседания значилось одним из последних, а вопрос о кадровых делах в волостной управе начал ”разогреваться” уже на втором пункте — корректировке волостного постановления пятилетней давности о должностных градациях зарплат.
”В пределах фонда зарплат”
Данные изменения предполагали передвижения в рамках волостной ”табели о рангах” некоторых категорий специалистов и советников. Оппозиция подвергла эти планы сомнению и критике. Так, внефракционный депутат Теэт Энок попросил дать ему письменные разъяснения того, на каких законных основаниях исполнительный орган власти меняет структуру, а депутат-реформист Айвар Сурва добавил, что собранию сегодня вообще непонятно, какова эта структура, и попросил, чтобы управа представила её депутатам на утверждение заново.
- Собрание дало /управе/ полномочия делать изменения в штатном расписании в пределах утверждённого фонда заработной платы. Мы знаем, что нынче и управа расширилась, и зарплаты первых лиц скачкообразно выросли, и сейчас речь идёт о включении туда шестого члена. Но мы не знаем, как всё это согласуется с ранее установленным зарплатным фондом. Поэтому хотелось бы увидеть данные, какая часть этого фонда уже израсходована, что осталось и что этот остаток позволяет, — сказал Сурва.
По словам волостного старейшины Мартина Репинского, ещё при своём вступлении в должность он обещал, что фонд зарплат в управлении не вырастет и сегодня помощники старейшины выполняют много работы простых специалистов. Что же касается данных о самом фонде зарплат, то они доступны на сайте министерства финансов, заключил он.
”Анекдотическим” назвал этот ответ ещё один оппозиционный депутат Пауль Паас (фракция ”За Йыхви”). Он обратил внимание на то, что старейшина подтвердил — денег фонда, очевидно, хватит даже на рождественскую премию в управе, и пришёл к выводу: либо депутатов обманывают, либо годовой бюджет в своё время был принят очень ”раздутым”. Репинский ответил, что на сайт министерства он переадресовал из соображений избежать бумажных распечаток, но если народные избранники хотят, то управа может подготовить для них эти сведения.
В итоге голосами правящей коалиции корректировки в руководство по зарплатам волостных чиновников были всё же внесены.
”Чем он будет заниматься?”
После этого ”авангардного сражения” основной ”бой” развернулся при рассмотрении вопросов о пополнении состава волостного правительства.
На просьбу оппозиции обосновать увеличение состава управы до шести человек Мартин Репинский ответил, что исполнительный орган принимает разные решения и хорошо, если в нём будут представлены разные мнения и компетентные люди.
- В работе много объёмистых проектов, а чем больше денег, тем больше и ответственности. У сегодняшних чиновников большая нагрузка и компетенция, но неплохо, если добавится умных людей, — старейшина также дал понять, что управа нацелена и на то, чтобы в Йыхви больше не повторялись политические кризисы последних лет.
Что касается конкретных задач шестого члена управы, то на самой сессии чёткой формулировки они не получили. По словам старейшины, член волостного управления ”занимается всем и отвечает за всё” и во многих самоуправлениях есть такая система, при которой у этого чиновника нет отдельной сферы ответственности, что не противоречит закону. Сам Алексей Наумкин как кандидат сказал, что заниматься будет тем, что должен делать по закону член управы. Член коалиции Артур Сепперн сказал в защиту нового назначения, что после административной реформы волость получила дополнительные функции.
ТОП
Оппозицию эти пояснения категорически не удовлетворили.
- Если, как нам объяснили, новый человек будет заниматься всем, то зачем тогда нужен старейшина, зачем волостная управа? — развёл руками Пауль Паас.
Оппозиция потребовала, чтобы вопрос о новом назначении решался поимённым голосованием. Однако восьми оппозиционных голосов (Теэт Энок, Марис Тоомель, Арво Аллер, Пауль Паас, Майт Сепп, Кайя Калдвеэ, Нина Негласон и Айвар Сурва) предсказуемо не хватило, и коалиционным большинством Наумкин получил место в составе управы с жалованьем в 2500 евро.
”Политическое решение”
Лидер оппозиции Нина Негласон в комментарии для ”ИП” отвергла все прозвучавшие на сессии доводы в пользу расширения исполнительного органа.
- Если нам говорят, что в управе будет представлено больше мнений, так пожалуйста — вот вам 21 депутат волостного собрания, советуйтесь на здоровье. Если говорят, что работают в интересах народа, то получается, что йыхвисцы должны радоваться тому, что у нас всё больше членов управы с хорошей зарплатой. Если ссылаются на нынешние большие проекты, то ведь и прежние управы в составе трёх человек справлялись с крупными стройками в Йыхви.
Негласон отметила, что, конечно, в политике могут быть ситуации, когда какого-то человека надо взять ради политических целей — например, сохранения коалиции, но ”тогда надо так подготовиться и объяснить, почему этот человек нужен, чтобы никто не смог придраться”. Происходившее же на сессии выглядело как цирк, считает она.
Что касается состояния фондов оплаты в управе и собрании, то, с учётом всех проведённых в текущем году — как прежней коалицией, так и в особенности нынешней — повышений, сомнения и вопросы остаются и в декабре оппозиция постарается в этом серьёзно разобраться, подтвердила Негласон.
Новый член йыхвиской волостной управы Алексей Наумкин сказал ”ИП” в начале текущей недели, что, в принципе, задачи члена управы определяются уставом самоуправления и подразумевают работу со всеми документами, которые исполнительный орган принимает или готовит для собрания. Ещё в начале лета, перед сменой власти в Йыхви, Наумкина-старейшину оппоненты упрекали в чрезмерно дотошном отношении ко всем бумагам, теперь же, как он надеется, это его качество всё же пригодится в работе.
Хотя узкой сферы ответственности у него не будет, подтвердил новоиспечённый член управы, некоторые темы своей работы Наумкин всё-таки привёл. Среди них — улучшение сотрудничества с другими самоуправлениями, госучреждениями, общественными организациями, предпринимателями, а также продвижение начатых около года назад и последнее время замедлившихся проектов с дорогой к садоводству в районе шахты ”Виру”, совместный со спасателями проект пожаробезопасных домов, а также попытка сформулировать стратегические решения по сохранению для Йыхви статуса регионального центра.
- Не скажу, что о развитии Йыхви другие коллеги не думают. Но есть текущие проекты, которые берут много сил и не всегда позволяют посмотреть на вещи ”глобально”.
Наумкин опроверг звучавшие в прессе намёки, будто нынешнее назначение — своего рода ”плата” ему за то, что в сентябре он сначала собирался вместе с нынешней оппозицией свергнуть существующую коалицию, а потом от этих планов отказался.
- Никаких ”векселей” нынешней оппозиции я не давал и в их лагерь не переходил, — заверил он.
Перечислив, в общем, те же самые задачи нового члена управы, что были названы выше, Мартин Репинский добавил ”Инфопрессу”, что Наумкин подключится также к сфере внешних отношений — например, подготовит письма по итогам недавней поездки йыхвиских властей в Петербург — и займётся теми вопросами, которыми волость должна заниматься, но до которых у неё как следует не доходили руки.
- Наверное, я допустил коммуникационную ошибку и был неправильно понят, — ответил старейшина на вопрос газеты о том, почему на заседании собрания объяснение задач нового чиновника свелось к ”будет отвечать за всё”. — Но главное, чтобы теперь Алексей показал своей работой и результатами, что он действительно нужный человек.
Репинский признал также, что само назначение шестого члена управы было ”в первую очередь политическим решением”, то есть если в сентябре пятый член управы не в статусе заместителя был представлен центристами, то сейчас шестой — это человек от второй коалиционной силы. Иными словами, теперь между центристами и блоком ”Йыхви — наш дом” в волостном правительстве достигнут паритет.
Глава исполнительной власти вновь заверил, что фонд заработной платы, который не ”раздут”, произвести подобные перемены позволяет, в том числе за счёт ряда свободных должностей. Увеличивать далее состав управы, по словам Репинского, не планируется, ну а перемены в персональном составе в дальнейшем не исключены.